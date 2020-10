Valdība nolemj: sabiedriskajā transportā būs obligāti jāvalkā maskas. Perevoščikovs sēdē skaidro, kāpēc tās ir efektīvas

Kā sēdē sacīja veselības ministre Ilze Viņķele (A/Par), 7. oktobris noteikts tāpēc, lai cilvēki var iegādāties un sagatavoties masku valkāšanai.

Izņēmums tiks attiecināts uz bērniem līdz 13 gadu vecumam, jo šajā vecuma grupā sarežģītāk klājas ar masku pareizu uzvilkšanu un lietošanu, kā arī cilvēkiem, kuriem objektīvu veselības problēmu dēļ maskas lietot ir grūti.

Masku lietošana attieksies arī uz skolēnu autobusiem, ievērojot izņēmumu līdz 13 gadu vecumam.

Šie noteikumi būs spēkā līdz 6. novembrim.

Premjers Krišjānis Kariņš (JV) norādīja, ka sociālajos medijos izskan dažādi viedokļi par masku efektivitāti, tāpēc būtu labi paskaidrot sabiedrībai, kāpēc mēs to darām un kāpēc mums tas palīdzēs.

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs valdības sēdē, komentējot masku efektivitāti, sacīja, ka aizvien visefektīvākais veids, kā ierobežot slimības izplatību, ir distancēšanās, taču sabiedriskajā transportā cilvēki nevar ieturēt šo distanci, tāpēc maska tiek uzskatīta par papildu barjeru, ko lietot, kad nevaram būt droši, ka distance ir ievērota.

Perevoščikovs sacīja, ka mēs redzam – Covid-19 infekcija vēlreiz pierādīja, cik strauji situācija var mainīties, jo pēdējo divu nedēļu laikā saslimstība pieaugusi astoņas reizes. Speciālists norādīja, ka iepriekš mēs varējām nelietot maskas, jo risks iegūt infekciju sabiedrībā bija niecīgs, saslimstības skaits bija niecīgs un varbūtība, ka sabiedriskajā transportā satiks kādu, kas ir inficējies, arī bija niecīgs, bet situācija ir mainījusies.

Viņš skaidro – masku lietošana tikai sabiedriskajā transportā tiek rekomendēta tāpēc, ka citās sabiedriskās vietās mēs paši varam kontrolēt situāciju un ieturēt divu metru distanci, neiet tur, kur pulcējas liels cilvēku skaits, bet mēs nevaram neiet uz savu trolejbusu vai cerēt, ka tur būs maz cilvēku. Tāpat viņš norādīja, ka ziemā ar transporta vēdināšanu neklājas tik labi kā vasarā, kad varēja atstāt vaļā logu vai durvis. “Maska ir cieņa pret citiem cilvēkiem, nenododot citiem cilvēkiem to, ko mēs izelpojam,” viņš sacīja.

Speciālists norādīja: “Ja tikai daži pasažieri lietos masku, efekts nebūs tik labs, ja to masku lietos visi. Ja visi lieto masku, vīrusa izplatīšanās iespēja ir krietni, krietni mazāka, īpaši šādās šaurās telpās, kur cilvēki atrodas pietiekami ilgi, lai inficētos.”

Viņķele sēdē sacīja, ka ar drošības pasākumiem, kas ir valdības rokās, “nav tik grezni” – nākotnē varētu paredzēt plašāku masku lietošanu ārpus sabiedriskā transporta. Tāpat viņa norādīja, ka milzīga ietekme gulstas uz darba devēju pleciem – regulēt darbinieku plūsmu, novērst kopīgas kafijošanas uz dīvāniņa, nodrošināt attālinātu darbu, kā arī mainīt darba laikus tā, lai visiem darbs nesākas un nebeidzas vienā laikā. Tāpat vajadzības gadījumā varētu tikt noteikti ierobežojošie pasākumi.

Tāpat ministre mudināja politiķus pašiem pirmajiem paņemt masku un izbraukt ar sabiedrisko transportu, lai iedrošinātu sabiedrību, nevis publiski spriest par masku efektivitāti.

Savukārt satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) pauda neizpratni par 13 gadu norādi. Viņš vaicāja, kāpēc ne 14 vai 15.

Perevoščikovs paskaidroja, ka galvenais ir nenodarīt lielāku ļaunumu piespiedu kārtā. No vienas puses jāņem vērā arī aspekts, ka bērniem tomēr šī slimība nav tik bīstama un bērni mazāk spēj to izplatīt tālāk, no otras - nepareiza masku lietošana nodarītu lielāku ļaunumu, jo viņi varētu inficēties, nepareizi tās lietojot.