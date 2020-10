Mūsdienās seniori kļuvuši stiprāki un gudrāki

Mūža ilgums pēdējās desmitgadēs ir audzis, piemēram, Somijā sešdesmitajos gados tas vidēji bija tikai 52 gadi, bet tagad pārsniedz 80 gadus (Latvijā gan pagaidām 75 gadi). Tomēr svarīgs jautājums ir arī dzīves kvalitāte vecumdienās.

Skaidrību viesuši pētnieki no Jiveskiles universitātes. Pirms 28 gadiem jau bija veikts pētījums, apsekojot simtiem brīvprātīgo vecumā no 75 līdz 80 gadiem, noskaidrojot viņu fiziskās un prāta spējas. Tagad atlika tikai atkārtot eksperimentu, izmantojot to pašu metodiku.

Atklājās, ka mūsdienu seniori neatkarīgi no dzimuma ir prātā un miesā stiprāki nekā viņu vienaudži, kuri bija dzimuši vēl krievu cara laikā, pārdzīvojuši Somijas brīvības cīņas, divus pasaules karus, trūkumu un pat badu.

Zinātnieki spriež, ka viņu pēctečus pozitīvi ietekmēja labāka izglītība, lielākas ekonomiskās iespējas, augsta fiziskā aktivitāte un pilnvērtīgs uzturs.

“Kaut gan šie rezultāti raksturīgi konkrēti Somijai, visdrīzāk tie attiecas uz visām valstīm, kas piedzīvojušas līdzīgas sabiedriskās pārmaiņas pēdējos 100 gados,” norāda pētījuma autori. Viņi arī uzsver, ka dzīves ilgums pieaug tieši uz vidējā vecuma – veselīgu brieduma gadu – rēķina.

Tikmēr Latvijai ir uz ko tiekties. "Eurostat" dati liecina, ka pašlaik paredzamais tieši veselīga mūža ilgums sievietēm mūsu valstī ir ap 55 gadiem, vīriešiem ap 52 gadiem – sliktākais rādītājs Eiropas Savienībā. Priekšgalā ar 73 gadiem ir Zviedrija.