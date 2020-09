Latvijas komanda Starptautiskajā ekonomikas olimpiādē prezentē Covid-19 vakcīnas cenu politikas izstrādi. (Foto: Publicitātes)

Latvijai Starptautiskajā ekonomikas olimpiādē pirmo reizi pilns medaļu komplekts

Skolēni no Latvijas Starptautiskajā ekonomikas olimpiādē, kas no 7. līdz 13. septembrim norisinājās pārraudzītā tiešsaistes režīmā, izcīnījuši visu medaļu komplektu. Sacenšoties ar 130 skolēniem no 29 pasaules valstīm, visi Latvijas komandas dalībnieki šī gada olimpiādē izcīnījuši godalgas. Kopvērtējumā Latvija olimpiādē ieņem 4. vietu, piekāpjoties Krievijai, Indonēzijai un Brazīlijai.