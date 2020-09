Dombrovskis kritizē Urbanoviča darba metodes

Viņš pauda, ka ikviens var iedomāties, kāda izskatītos pasaule pašreizējā "Saskaņas" līdera un frakcijas priekšsēdētāja Jāņa Urbanoviča redzējumā. "Tā būtu pasaule, kurā cilvēkus varētu notiesāt, tiem nemaz nepasakot, kāda ir apsūdzība un neuzaicinot uz tiesas sēdi, lai sevi aizstāvētu," izteicās Dombrovskis.

Dombrovskis pavēstīja, ka viņš nav informēts par to, kādu pārkāpumu pret partiju ir izdarījis un nav aicināts uz sēdi, kurā tiks izlemts, vai viņu izslēgt no partijas. "Es nezinu, kāds ir mans pārkāpums, varbūt tas, ka nolēmu aiziet no "Saskaņas" valdes," pieļāva politiķis.

Viņaprāt, "Saskaņa" strauji tuvojas brīdim, kad tās vēlētājs parādīs partijai "sarkano kartīti". Dombrovskis uzsvēra, ka partijai ir jāmainās, bet tā vietā partijas līderi izvēloties atbrīvoties no cilvēkiem, kuri uzskata, ka ir nepieciešamas pārmaiņas. Viņaprāt, šādai situācijai tupinoties, noteikti uzradīšoties cilvēki, kuri "Saskaņas" vēlētājiem spēs piedāvāt kaut ko labāku, nekā spēj Urbanovičs.

Dombrovskis uzsvēra, ka ir nācis uz "Saskaņu" ideju dēļ, nevis, lai kalpotu Urbanovičam.

Dombrovskis uzskata, ka viņam ir dots pārliecinošs vēlētāju mandāts aizstāvēt šīs idejas un viņš to turpinās darīt. Vai tas būs "Saskaņas" frakcijā vai citādi, tam neesot nozīmes.

"Man nevajag Urbanoviču, lai īstenotu savu vēlētāju intereses," teica Dombrovskis, uzsverot, ka viņš pats nav lēmis ne par izstāšanos no frakcijas, ne par izstāšanos no partijas. Viņš turpināšot darboties Saeimā tāpat kā līdz šim, vērtējot katru lēmumu pēc tā, kādas ir viņa vēlētāju intereses.

Kā ziņots, Dombrovskis lēmis atstāt partijas "Saskaņa" valdi. Dombrovskis aģentūrai LETA norādīja, ka, atstājot partijas valdi, viņš turpinās būt "Saskaņas" biedrs un strādāt partijas Saeimas frakcijā.

Savukārt šodien tapa zināms, ka "Saskaņas" valdes sēdes darba kārtībā otrdien ir iekļauts jautājums par Dombrovska un Ļubovas Švecovas izslēgšanu no partijas, aģentūru LETA informēja "Saskaņas" valdes loceklis un Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Agešins.

Viņš norādīja, ka lemt par šo jautājumu rosinājusi "Saskaņas" Rīgas nodaļa, kuras vadībai arī jāprasa pamatojums šādam rosinājumam.

"Saskaņas" līderis un frakcijas priekšsēdētājs Urbanovičs iepriekš sociālajā tīklā "Facebook" bija norādījis, ka, ja "viens partijas biedrs par citu saka, ka tas ir "jānovāc" un uzsver, ka "man roka nenodrebēs", tas nav ne asprātīgi, ne koleģiāli, ne ētiski".

Politiķis konkrēto cilvēku nesauc vārdā, taču cits lietotājs publicējis ekrānuzņēmumu ar Švecovas komentāru, kurā viņa apgalvo, ka Urbanovičs partijas kongresā teicis, ka gaidot, kad viņu kāds "noņemšot". Deputāte tālāk norāda, ka, ja kas "viņai roka nenodrebēs...", uzreiz gan piebilstot, ka joko.

Urbanovičs šajā ierakstā, kurā neviena persona tieši nav minēta, aicinājis ""Saskaņas" valdes locekļus izvērtēt situāciju, bet tos, kuri savu atrašanos mūsu partijā un frakcijā tagad uztver kā kļūdu, pieņemt skaidrus lēmumus un šo kļūdu izlabot".