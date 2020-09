Viļoties partijā, Vjačeslavs Dombrovskis pamet "Saskaņas" valdi

Dombrovskis norādīja, ka, atstājot partijas valdi, viņš turpinās būt "Saskaņas" biedrs un strādāt partijas Saeimas frakcijā.

No šodienas es vairs neesmu SDP “Saskaņa” valdes loceklis. pic.twitter.com/ho3gMRa2HL — Vj.Dombrovskis (@VjDombrovskis) September 9, 2020

Paziņojumā mikroblogošanas vietnē "Twitter" politiķis skaidroja, ka kopš pērnā gada novembra strādājis partijas valdē, neskatoties uz atšķirīgiem viedokļiem par to, kā partijai būtu jāstrādā. Tomēr laika gaitā viedokļu atšķirības kļuvušas tikai dziļākas virknē jautājumu.

"Sākot no nepieciešamības dot skaidru vērtējumu korupcijas skandāliem Rīgas domē un beidzot ar jebkādas stratēģijas neesamību partijas iziešanai no "sarkanajām līnijām"," skaidroja politiķis.

Dombrovskis pauda "dziļu pārliecību", ka, ja partija turpinās uzturēt līdzšinējo kursu, tad 2022.gada vēlēšanas "Saskaņai" var izrādīties pēdējās.

"Šādā situācijā es nevaru turpināt pildīt partijas valdes locekļa pienākumus," uzsvēra parlamentārietis.

Dombrovskis skaidroja, ka "Saskaņai" pievienojās ideoloģisku apsvērumu dēļ, jo redzējis, ka tā ir vienīgā partija, kas cīnījusies pret "sarkanajām līnijām" etniskajos jautājums un domājusi, kā apvienot sašķelto Latvijas tautu. Viņš arī pauda, ka nav gatavs strādāt kādā citā politiskā spēkā, kas uztur šādas "sarkanās līnijas".

Politiķis akcentēja, ka "Saskaņai" sevi jāpārbūvē, lai izvairītos no iespējas, ka 14.Saeimas vēlēšanas tai būtu pēdējās. "Ja tā būs, tad jautājums par manu kandidēšanu no šī saraksta būs lieks," teica Dombrovskis, piebilstot, ka pagaidām viņam grūti komentēt nākotnes gaitas, jo tās lielā mērā atkarīgas no politiskā spēka spējas mainīties.

Viņš arī pieļāva, ka, ja "Saskaņa" nespēs mainīties, tad tās ideju karogs nokritīs zemē, taču noteikti atradīsies kāds cits, kas vēlēsies partijas sludinātās vērtības paņemt.

Politiķa ieskatā partijai nepieciešams definēt skaidru pozīciju un politiku par vairākiem jautājumiem valstī. Viņš akcentēja, ka, piemēram, jautājumā par administratīvi teritoriālo reformu "Saskaņa" katrā no lasījumiem balsojusi atšķirīgi.

Tomēr svarīgākais, kas būtu jādara partijai, viņaprāt, ir stratēģijas izstrāde iziešanai no "sarkanajām līnijām". Dombrovskim gan nav pārliecības, ka iziet no tām ir partijas spēkos, tomēr to ir vismaz jācenšas darīt.

""Saskaņai" nepieciešama pamatīga pārbūve no paša sākuma. Ja mani vārdi līdz šim nebija pietiekami, tad, iespējams, viņus pārliecinās mana rīcība," pauda Dombrovskis.

"Saskaņas" Domes vadītājs, ilggadējais partijas līderis Nils Ušakovs pauda, ka šādu lēmumu Dombrovskis pieņēmis pats kā pieredzējis politiķis.

Dombrovskis bija kandidējis uz partijas priekšsēdētāja amatu, taču to neieguva, jo par "Saskaņas" vadītāju tika ievēlēts Saeimas deputāts Jānis Urbanovičs.