Cik apzinīgi ir „airBaltic” pasažieri, valkājot sejas maskas

Jauns.lv jau rakstīja, ka ASV lidsabiedrība „Delta Air Lines” par masku nevalkāšanu „nelidošanas” sarakstā ir iekļāvusi 270 pasažierus. Tai seko „United Airlines” ar 150, „Spirit Airlines” ar 128, „Frontier Airlines” ar 106, „Alaska Airlines” ar 78 un „Hawaiian AIrlines” ar sešiem šādiem pasažieriem. Aviokompānijas gan nedalās savā starpā ar šo pasažieru vārdiem, tātad pasažieris, kuram viena aviosabiedrība liegusi lidojumus, var turpināt lidot ar citu lidsabiedrību lidmašīnām. Aviokompānijas pasažieriem var arī izteikt brīdinājumu par masku nevalkāšanu, viņiem nepavēlot izkāpt no lidmašīnas, bet gan viņus mudinot uzvilkt sejas masku. Bet vai arī mūsu „airBaltic” melnajā sarakstā ir iekļāvusi kādu aviopasažieri?

Latvijas nacionālās aviokompānijas reisu skaits Covid-19 pandēmijas dēļ ir manāmi sarucis. Ja pirms krīzes tā nodrošināja lidojumus uz apmēram 70 galamērķiem, tad tagad uz pusi mazāk. Tai pašā laikā visiem ir jāievēro drošības pasākumi – sejas maska jāuzliek jau ieejot lidostā un to var noņemt tikai pēc lidojuma beigām – izejot no galamērķa lidostas. Pagaidām „airBaltic” neviens pasažieris vēl nav protestējis pret mutes un deguna aizklāšanu, sejas masku drīkst neuzlikt vien bērni līdz sešu gadu vecumam un cilvēki, kuriem sejas maskas valkāšanu aizlieguši mediķi.

„airBaltic” Korporatīvās komunikācijas nodaļas vadītāja Alise Briede Jauns.lv informēja: „Mūsu pasažieru drošība un veselība ir galvenā prioritāte. Lai ierobežotu vīrusa izplatību, „airBaltic” kopš pakāpeniskas lidojumu atsākšanas ieviesusi vairākus jaunus veselības drošības pasākumus.

Tostarp noteikts, ka pasažieriem visu lidojuma laiku ir jāvalkā sejas maska vai līdzvērtīgs sejas un deguna aizsegs. Maska nav jāvelk bērniem līdz sešu gadu vecumam, kā arī pasažieriem, kam ir īpašs ārsta apliecinājums.

Arī lidsabiedrības apkalpe lieto sejas aizsargmaskas un cimdus. „airBaltic” apkalpei ir sniegti norādījumi par darbībām, kas jāveic gadījumā, ja kāds pasažieris varētu būt inficēts ar koronavīrusu, kā arī visas lidmašīnas aprīkotas ar nepieciešamo profilaktisko aprīkojumu.

Kopumā „airBaltic” pasažieri ir demonstrējuši augstu sapratni par ieviestajiem papildu drošības pasākumiem. Ja gadījumā pasažieris masku atsakās vilkt, viņam var tikt atteikta iekāpšana lidmašīnā. Ja pasažieris atsakās vilkt masku jau lidmašīnas salonā, viņš var tikt klasificēts kā nedisciplinēts pasažieris ar no tā izrietošajām sekām.

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas pausto, risks infekcijas slimību pārnešanai lidojumu laikā ir minimāls. Gaiss lidmašīnu kabīnē tiek rūpīgi kontrolēts un tiek recirkulēts tik bieži, lai nodrošinātu pilnīgu gaisa nomaiņu 20-30 reizes stundā. „Airbus A220-300” recirkulācijas filtrs ir augstas efektivitātes daļiņu gaisa (HEPA) filtrs, kas nodrošina labāko filtrācijas līmeni, kāds šobrīd pieejams recirkulētam kabīņu gaisam”.

Arī starptautiskā lidosta „Rīga” atgādina: „Lieto sejas masku visu ceļojuma laiku – no brīža, kad ienāc lidostā, līdz pat iziešanai no lidostas tavā galamērķī. Iekāpjot lidmašīnā, „airBaltic” katram pasažierim nodrošina aploksni ar bezmaksas sejas masku un higiēniskajām salvetēm. Centies ieturēt distanci no citiem cilvēkiem pie reģistrācijas, bagāžas nodošanas, drošības kontroles, iekāpšanas lidmašīnā un citur, kur tas iespējams”.