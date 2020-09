Visi sestdien atklātie jaunie Covid-19 saslimšanas gadījumi reģistrēti Daugavpilī

Līdz ar to Daugavpilī ar Covid-19 inficēto iedzīvotāju skaits ir pieaudzis līdz 10, bet Daugavpils novadā infekcija atkal ir atgriezusies, jo iepriekš visi ar Covid-19 saslimušie cilvēki tur bija atveseļojušies.

Divi no jaunajiem inficētajiem ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, viens no 60 līdz 69 gadiem.

Līdz ar to Latgalē pašlaik inficēšanās ar Covid-19 reģistrēta 11 pašvaldībās, un tas ir otrs lielākais skaits aiz Rīgas reģiona. Kopumā ar Covid-19 inficēti iedzīvotāji pašlaik dzīvo 45 Latvijas pašvaldībās.

Jau ziņots, ka pēdējās diennakts laikā, veicot 1596 Covid-19 testus, reģistrēti trīs jauni inficēšanās gadījumi.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka visi jaunatklātie saslimušie ir iepriekš saslimušu cilvēku kontaktpersonas.