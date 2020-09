Lidosta "Rīga" pastiprinās ieceļotāju anketēšanas procesa uzraudzību

Spēkā esošais normatīvais regulējums nosaka, ka ikviena pasažiera pienākums ir pirms ieceļošanas Latvijā aizpildīt apliecinājumu, norādot savus personas datus, valstis, kurā persona uzturējusies pēdējo 14 dienu laikā, kā arī apņemoties ievērot Latvijā noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un norādot vietu, kurā persona nepieciešamības gadījumā pašizolēsies. Šis apliecinājums pasažierim jānodod gaisa kuģa apkalpei.

Savukārt aviokompāniju pienākums ir apkopot pasažieru aizpildītos apliecinājumus un nodot Valsts robežsardzei, ja persona ieceļojusi no augsta riska valsts, vai Slimību kontroles un profilakses centram (SPKC). Valsts robežsardze apliecinājumus tālāk nodod Valsts policijai, kas kontrolē pašizolācijas prasību izpildi.

Kā norādīja Kulakova, tā kā no 3.septembra ir ievērojami paplašināts to valstu saraksts, uz un no kurām pārvadātājiem ir atļauts veikt lidojumus, ir svarīgi pasažieru anketēšanu veikt iespējami pilnīgi, tāpēc lidosta CAA uzdevumā pastiprināti uzraudzīs lidsabiedrību darbu anketēšanas nodrošināšanā. Tāpat lidosta apkopos un nodos CAA datus par ieceļojušo pasažieru un aizpildīto apliecinājumu skaitu.

Gadījumā, ja gaisa pārvadātājs nebūs nodrošinājis pasažieru anketēšanu, tā tiks veikta lidostā, pasažieriem izkāpjot no gaisa kuģa. Tā kā tas var radīt neērtības ceļotājiem un lidojumu kavēšanos, lidosta aicina pasažierus būt izprotošiem un atbildīgiem un aizpildīt apliecinājumus jau pirms lidojuma. Apliecinājumi pieejami CAA mājas lapā "http://www.caa.lv/en/covid-19/about-questionnaire-before-entering-latvia.html".

Kā ziņots, MK šonedēļ vienojās atļaut avioceļojumus uz valstīm, kurās divkārtīgi pārsniegts vidējais 14 dienu kumulatīvās saslimstības rādītājs Eiropas Savienībā (ES), vienlaikus nosakot, ka pēc atgriešanās no šīm valstīm būs obligāti jāievēro 14 dienu pašizolācija.

Pēc Ekonomikas ministrijas datiem, piemēram, 26.augustā vidējais 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs ES bija 46, tādējādi noapaļojot robežkritērijs pārvadājumu aizliegumam būtu 90 uz 100 000 iedzīvotājiem.

Līdz vakardienai EEZ, Šveices un Apvienotās Karalistes pilsoņiem un personām, kas likumīgi uzturas šajās valstīs, bija atļauts iebraukt Latvijā bez ierobežojumiem, ja viņu izcelsmes valstī Covid-19 infekcijas saslimstības kumulatīvie rādītāji nepārsniedza 16 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem pēdējo 14 dienu laikā.

Katru piektdienu Latvijas SPKC mājaslapā tiek publicēts atjaunots valstu saraksts, pēc kura tiek noteikts, kuru valstu ieceļotājiem obligāti jāievēro 14 dienu ilga pašizolācija pēc ierašanās Latvijā.