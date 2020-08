Baltijas jūras krastos biezā slānī izskalojas medūzas. Speciālists skaidro, cik bīstamas tās ir

View this post on Instagram

Latvijas piekrastē sāk izskalot medūzas, ausainās aurēlijas (Aurelia aurita). Šie kadri uzņemti 12. augustā Ainažos. Tās nav bīstamas. Medūzas ir izlaidušas olas un gājušas bojā, straumes tās izskalo krastā. Šīs ir vienas no visizplatītākajām medūzām pasaulē. Sastopamas gandrīz visās jūrās un ir ierastas Baltijas jūras iemītnieces. Parasti augustā tās lielā daudzumā izskalo vairākās vietās Latvijas piekrastē. Video, foto: Silvija Jokste #jellyfish #medūza #jūra #balticsea #dabasfoto #vasara #pludmale #baltijasjūra