FOTO: Latvijas Mākslas akadēmijā atklāj izstāžu telpu "Pilot" un izstādi "Vice Versa"

Izstāžu telpa atrodas Rīgā, Riharda Vāgnera ielā 3, un apmeklētājiem tā būs pieejama no rītdienas, 21.augusta.

Izstādē "Vice Versa" tās kuratore Auguste Petre ir aicinājusi dalībai četru alianses sadarbības skolu esošos un bijušos studentus, par izstādes konceptuālajiem pieturpunktiem izvēloties atslēgas vārdus "sadarbība", "atklātība un "uzticēšanās".

Izstādē piedalās Ilze Aulmane no Latvijas Mākslas akadēmijas, Marija Kitcinga no Drēzdenes Mākslas akadēmijas, Lūca Lovāša no Ungārijas Mākslas akadēmijas un Stīvens Marigo no Romas Mākslas akadēmijas.

Izstāde būs apskatāma līdz 24.septembrim.

Izstāžu telpa "Pilot" strādā no otrdienas līdz svētdienai laikā no plkst.14 līdz 18.