Zināms vairāk informācijas par Covid-19 skartajiem cilvēkiem Latvijā: inficētie ir arī Aglonā

Saslimšana ar koronavīrusu savukārt ir atgriezusies Ventspilī un Ropažu novadā, abās pašvaldībās inficēto skaits nepārsniedz piecu gadījumu robežu.

Tikmēr pa vienam inficēšanās gadījumam konstatēts Rīgā un Babītes novadā.

Patlaban ar Covid-19 saslimuši cilvēki reģistrēti 43 Latvijas pašvaldībās, lielākais inficēto skaits ir Rīgā - 86.

Pagājušajā diennaktī ar Covid-19 sasirgušie ir pa vienam vecuma grupās - līdz deviņiem gadiem, no 10 līdz 19 gadiem, no 30 līdz 39 gadiem, no 40 līdz 49 gadiem un no 50 līdz 59 gadiem, kā arī divi saslimušie ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem.

Kā ziņots, veicot 1881 Covid-19 testu, pagājušajā diennaktī reģistrēti septiņi jauni saslimšanas gadījumi, liecina SPKC apkopotie dati.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka četri saslimušie ir iepriekš saslimušajiem kontaktpersonas, divi saslimušie atgriezušies no Itālijas un Francijas, ar vienu personu uzsākta saziņa, lai precizētu papildus informāciju.

Latvijā kopā veikti 224 412 izmeklējumi, saslimušas 1315 personas un 1078 izveseļojušās, 32 mirušas. Stacionāros ārstējas četri pacienti, no kuriem visi ar vidēji smagu slimības gaitu.