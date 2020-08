Covid-19 konstatēts diviem no un uz Aglonu braukušiem pasažieriem

SPKC epidemiologi, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojuši, ka divi pasažieri, kuriem apstiprināts Covid-19, 13.augustā pārvietojās ar autobusu maršrutos Rēzekne-Daugavpils ar reisa numuru 7479, no pieturas Aglona, plkst.11.17 un Daugavpils-Priežmale ar reisa numuru 5506, plkst.16 līdz pieturai Aglona.

SPKC pārstāve apliecināja, ka abi saslimušie nav Aglonas svētku dalībnieki, tādējādi šobrīd nav pamats uzskatīt, ka svētkos varētu notikt vietēja slimības transmisija.

Saistībā ar abiem inficētajiem tiek noteikts kontaktpersonu loks, turklāt tiek veikti papildu testi. Šajā gadījumā ir zināma arī inficēšanās ķēde. Centrā norāda, ka infekcijas avots ir kādā citā administratīvajā teritorijā dzīvojošs pacients, kas bijis ciemos pie tagad inficētajiem.

Visiem pasažieriem, kas brauca minētajos reisos, jāsazinās ar SPKC epidemiologu pa tālruni 67271738. Ja tiek novēroti saslimšanas simptomi, jāsazinās ar savu ģimenes ārstu un jāveic izmeklēšana uz Covid-19.

Ja kāds no Aglonas svētku dalībniekiem brauca minētajos autobusos, viņiem jādodas mājas un jāsazinās ar SPKC epidemiologu pa iepriekšminēto tālruni.

Ikvienam ir iespēja veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Iepriekš ir obligāti jāpierakstās, zvanot uz tālruņa numuru 8303 darba dienās laikā no plkst.8 līdz plkst.20, sestdienās laikā no plkst.9 līdz plkst.15 un svētdienās laikā no plkst.9 līdz plkst.12.

Saistītās ziņas Pašizolācija būs jāievēro pēc atgriešanās no vēl četrām valstīm Ceturtdien Latvijā veikti 1704 testi, un reģistrēts viens Covid-19 gadījums Situāciju Aglonā pašlaik vērtē kā mierīgu

SPKC atgādina, ka šādos gadījumos ātrāk uzzināt, ka esi bijis kontaktā ar Covid-19 slimnieku var palīdzēt lietotne "Apturi Covid". Izmantojot lietotni, varēsi savlaicīgāk izolēties, lai neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un pārējos iedzīvotājus.