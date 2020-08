Medicīnas izstāde par kontracepciju – tas, ko būtu vērts redzēt Daugavpils cietoksnī

Daugavpils cietoksnī izveidota pastāvīgā ekspozīcija, kas veltīta medicīnas vēsturei. (Foto: Publicitātes)

Viena no ekspozīcijas zālēm ir pilnībā veltīta kontracepcijai, kurā izvietoti kontracepcijas līdzekļi no senatnes līdz mūsdienām. Zālē var ieraudzīt ne tikai pilnu mūsdienu kontracepcijas līdzekļu spektru, noklausīties stāstījumu par dažādām vēsturiskām metodēm un mītiem, bet arī uzdot jautājumus brīvprātīgajiem darbiniekiem. Jaunieši ne vienmēr aizdomājas par savu reproduktīvo veselību. Un varbūt izdosies pat nedaudz pabiedēt – ieraugot aborta instrumentus, iespējams, aizdomāsies par to, ka ir atbildīgi par savu un nākošās paaudzes veselību. Un, paldies Dievam, dzīvsudrabu sievietes kontracepcijai vairs neizmanto…

Daugavpils cietoksnī izveidota pastāvīgā ekspozīcija, kas veltīta medicīnas vēsturei. (Foto: Publicitātes)

Izstādi izveidojusi Veselības veicināšanas un izglītošanas biedrība, un izstādes pamatā ir privāta kolekcija, kura tikusi vākta vairāk nekā 30 gadus. Vienā zālē apmeklētāji var ieraudzīt, kāda medicīna un tās aprīkojums bija agrāk, kā tas mainījies. Otrā zāle veltīta Daugavpils medicīnas iestāžu vēsturei, arī tām, kuras savulaik bija, bet šobrīd vairs nepastāv. Trešajā zālē īpašs uzsvars likts uz kontracepciju, lai pievērstu jauniešu uzmanību reproduktīvajai veselībai. Ekspozīcijā stāstījums pieejams latviešu, krievu, lietuviešu un angļu valodās.

Daugavpils cietoksnī izveidota pastāvīgā ekspozīcija, kas veltīta medicīnas vēsturei. (Foto: Publicitātes)

Apskatot dažādas senas medicīnas ierīces, saproti, ka, lai gan par medicīnu un medicīnas aprīkojumu sabiedrībā pieņemts runāt ne tās labākās lietas, tā šodien attīstās septiņjūdžu ātrumā un ir prieks, ka dzīvojam XXI gadsimtā.

Daugavpils cietoksnī izveidota pastāvīgā ekspozīcija, kas veltīta medicīnas vēsturei. (Foto: Publicitātes)

Izstāde vasaras periodā atvērta katru dienu. Bērniem līdz 16 gadu vecumam ieeja izstādē tikai pieaugušo pavadībā. Papildu informācija pa tālruni 28872898.

54 Foto Daugavpilī neparasta izstāde par ārstēšanu un kontracepciju +50 Skatīties vairāk