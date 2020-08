Brīdina par zagļiem Ogres apkārtnē

Raimonds Sējējs no Ogresgala Facebook ievietojis brīdinājumu par noziedzniekiem, kuri nakts aizsegā ielaužas īpašumos. Viņa gadījumā zādzība notikusi 31. jūlijā naktī laikā no diviem līdz 4.30. Iekļūstot palīgtelpās, garnadži aiznesuši jaunu ūdenssūkni Metabo, Karcher augstspiediena mazgātāju, divas pļaujmašīnas, dažādus instrumentus.

Kaimiņu mājas videokamera nofilmējusi, ka zagļi visticamāk pārvietojas ar baltu Mercedes Sprinter, un Sējējs brīdina būt vērīgiem un uzmanīt savus īpašumus.

Arī vairāki citi cilvēki ziņo par līdzīgu baltu busu, kas dienu vēlāk manīts Lielvārdē. Aculiecinieki apgalvo, ka tumsnējs vīrietis garāmgājējiem par lētu naudu piedāvājis iegādāties trimeri, turklāt tā neesot pirmā reize, kad kas tāds notiek. Citā komentārā rakstīts, ka baltais buss redzēts pie citām mājām turpat Ogresgalā, bet, ieraugot, ka tajās ir cilvēki, steidzīgi aizbraucis.

Valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska Kas Jauns Avīzei apstiprina, ka saņemts iesniegums par zādzību Ogrē un notiek izmeklēšana. Arī par mēģinājumu pārdot dārza tehniku Lielvārdē informācija ir saņemta, un notiek pārbaude.

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes teritorijā šā gada sešos mēnešos reģistrētas 570 zādzības, kas izdarītas, iekļūstot telpās. Iepriekšējā gada tādā pašā periodā bija 434, kas liecina par vairāk nekā 30% pieaugumu. Visstraujākais lēciens uz dzīvokļu zādzību rēķina novērots gada pirmajos divos mēnešos.

Pēdējā laikā ir manāmi palielinājies zādzību skaits no dārza mājiņām, vasarnīcām un līdzīgām vietām, kuras nav pieslēgtas signalizācijai un kur pastāvīgi neviens neuzturas.

Rīgā šā gada sešos mēnešos reģistrētas 247 zādzības no dzīvokļiem, 78 – no privātmājām, 245 – no palīgtelpām. Policija arī aicina būt aktīviem un, pamanot aizdomīgus cilvēkus vai transporta līdzekļus, noteikti ziņot likumsargiem pa tālruni 110.