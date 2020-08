Valsts policija pabeidz izmeklēšanu kriminālprocesā par naudas izkrāpšanu Talsos

Pagājušajā gada beigās Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka no kādas cēsinieces tika izkrāpta nauda. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirknī par notikušo tika uzsākts kriminālprocess un, noskaidrojot, ka iespējamā vainīgā persona ir no Talsiem, tas pēc piekritības tika nosūtīts Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļai, kuras amatpersonas turpināja darbu kriminālprocesā. Likumsargi izmeklēšanā noskaidroja, ka vīrietis bija ievietojis internetā sludinājumu par to, ka pārdod mobilo telefonu. Uz sludinājumu atsaucās sieviete, kura arī pārskaitīja vīrietim prasīto naudas summu. Vīrietis kā pierādījumu tam, ka telefonu it kā ir ielicis pakomātā, nosūtījis viņai sūtījuma izsekošanas numuru.



Kā izmeklēšanā noskaidrots, vīrietis patiesībā bija piegājis pie pakomāta, samaksājis par piegādi, taču sūtījumu pakomātā nav ielicis. Saņemot sūtījuma izsekošanas numuru, viņš to nosūtījis pircējai. Nesagaidot preci, viņa sazinājās ar klientu atbalsta centru, kur uzzināja, ka pakomāta nodalījums bija tukšs – viņš sūtījumu tajā nemaz nav ielicis.

Vīrietis jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā par līdzīgām darbībām. Jau informējām iepriekš par to ka vīrietis uz sava drauga vārda bija noformējis un paņēmis sev lietošanā trīs mobilos telefonus, kā arī par to, ka vīrietis, izmantojot sirmgalves uzticību, nelikumīgi izmantoja savā īpašumā nonākušu sirmgalves maksāšanas līdzekli un, norādot viņas personas datus, pieteica vairāk nekā 40 aizdevumus uz viņas vārda.

Valsts policija aicina iedzīvotājus pirms darījuma slēgšanas izvērtēt visus iespējamos riskus un vēlams lai darījums notiktu klātienē. Darījums klātienē pasargās abas puses – gan pārdevēju no naudas nesaņemšanas un arī pircēju no preces neiegūšanas. Tāpat būtu ieteicams piefiksēt preces pirkšanas-pārdošanas faktu un pārdevēja-pircēja datus, jo tādā gadījumā būs iespējams vieglāk pierādīt iespējamo krāpšanu.

Saskaņā ar Krimināllikumu par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. Soda apmēru noteiks tiesa.