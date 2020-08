Tērbatas ielā sākas nedēļas izskaņas izklaides pasākumi

Šodien no plkst.19 līdz 20 Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas pagalmā norisināsies mākslinieces Ilzes Aulmanes audiovizuālā dejas performance.

Savukārt piektdien, 7.augustā, no plkst.20 vidusskolas pagalmā norisināsies Tērbatas vasaras ielas prāta spēles, bet pie Tērbatas ielas 15/17 no plkst.16 līdz 22 muzikālo pavadījumu nodrošinās "Biit Me Riga" plašu veikals, piedaloties dīdžejiem Selektārs Krosfāters (LV) un Ndrew (LV).

Sestdien un svētdien no plkst.12 līdz 14 ģimenes ar bērniem tiek aicinātas piedalīties Rīgas Cirka skolas rotaļu laukuma aktivitātēs Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas pagalmā, kur bērniem būs iespēja apgūt Poi tradīcijas un piedalīties lielo burbuļu darbnīcā.

Tostarp sestdien un svētdien no plkst.14 līdz 15 Tērbatas vasaras ielas gājējiem pievienosies garkāji no Rīgas Cirka un sestdien no plkst.12 līdz 15 Tērbatas ielas 15/17 lauku labumu tirdziņa norises laikā par muzikālo pavadījumu rūpēsies "Shakeshooka" vēlais rīta raidījums.

Savukārt sestdienas pēcpusdienā plkst.17 visi interesenti tiek aicināti uz žurnāla "Satori" organizēto diskusiju "Vai Rīgai vajag apkaimes" par apkaimēm galvaspilsētā.

Vidzemes tirgū sestdien plkst.12 notiks Liepājas leļļu teātra izrāde bērniem "Kliņķīša piedzīvojums vai kā rūķis draugus atrada", bet plkst.13.20 notiks muzikālā programma bērniem "Dziesmas košai dienai", kurā dziedās Laima Miltiņa un Elīna Čampere.

Svētdien, 9.augustā, no plkst.12 Vidzemes tirgū notiks "Zinātniskais teātris" no "Laboratorium.lv" un no plkst.13 - muzikāls leļļu uzvedums bērniem "Šņāpuļa piedzīvojumi".