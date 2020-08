Ministrs izteica aicinājumu Ekonomikas ministrijai un tai padotajām iestādēm, kas tieši patreiz nodarbojoties ar jaunu līgumu slēgšanu, reāli glabāt Latvijas valstij ja ne 100%, tad vismaz 70%-80% degvielas rezerves. “Pirmkārt, tā būs reāla atbilde jebkurai krīzei, jo mēs paši uz vietas degvielu neražojam, otrkārt, mums būs iespējama degvielas piegāde gan tautsaimniecībai, gan bruņotajiem spēkiem un treškārt - mēs beigsim maksāt naudu par to, kā nav,” uzskaitīja Pabriks.

Aizsardzības ministrs atgādināja arī to, kādā situācijā Latvijas valsts bija 1939. gada septembrī, kad sākās otrais pasaules karš – “Baltijas jūra bija bloķēta, nenotika tirdzniecība, nenotika preču pārvirzīšana no vienas valsts uz otru un mums līdz šim degvielas rezerves bijušas uzglabātas tikai uz papīra”.

Pabriks arī sacīja, ka Ministru kabinetā ir pieņemts lēmums, ka katrai no valsts ministrijām un institūcijām ir jāiesniedz saraksts ar precēm, kas viņuprāt krīžu gadījumā valstij būtu jāuzglabā un jāiepērk. “Mums šis saraksts ir un mēs mēģināsim rūpēties par to, lai valstij būtu līdzekļi par ko to visu sagādāt dažāda veida krīzēm”.