Ventspils muzejā skatāma Daiņa Kūlas zelta medaļa un citas relikvijas

Dainis Kūla sportista gaitas uzsāka 1972. gadā. Sākotnēji viņš trenējās skriešanā, nedaudz vēlāk pievērsies basketbolam, riteņbraukšanai un airēšanai. 1973. gadā sportists sāka trenēties vieglatlētikā un tikai 1974. gadā trenera Māra Grīvas vadībā olimpiskā čempiona rokās pirmo reizi nonāca šķēps. Savukārt pēc uzvaras 1978. gada PSRS junioru čempionātā Dainis Kūla tika iekļauts lielajā PSRS izlasē. 1980. gada sezonas sākumā PSRS izlases šķēpmetēju treneris Jānis Lūsis Daiņa Kūlas izredzes vērtēja skeptiski, taču jau jūnijā ventspilniekam sasniedzot otro labāko rezultātu pasaulē (92,06 m), viņš Maskavas spēlēs jau tika uzskatīts par vienu no favorītiem. Liktenīgajās olimpiskajās spēlēs neiztika arī bez pārdzīvojumu pilnām situācijām, tomēr finālā tika sasniegti uzvaru nesošie 91,20 metri, kas nesa zelta medaļu.



Izstādē skatāmas relikvijas no Latvijas Sporta muzeja un Ventspils muzeja krājumiem. Šeit redzama ne tikai 22. vasaras olimpisko spēļu zelta medaļa šķēpmešanā, bet arī Daiņa meistarību apliecinošās medaļas par izcīnīto 1. vietu šķēpmešanā ASV-PSRS vieglatlētikas sacensībās (1982) un Pasaules kausa sacensībās Romā (1981), par 3. vietu šķēpmešanā Pasaules meistarsacīkstēs vieglatlētikā, Helsinkos (1983), u.c. No Ventspils muzeja krājuma izstādīts arī sporta šķēps - ar šāda tipa šķēpu Dainis Kūla piedalījās 22. Pasaules olimpiādē Maskavā 1980. gadā.



Otrā izstādes daļā skatāmas fotogrāfijas, kuru autors ir Māris Grīva - ikdienā turpinot trenera gaitas, fotografēšana Mārim ir iemīļota aizraušanās brīvajā laikā.

