Viņa pastāstīja, ka tuvākās kontaktpersonas jeb dienesta biedri atrodas pašizolācijā un tiek veiktas analīzes, lai noskaidrotu vai arī viņi nav inficējušies ar Covid-19. Izolācijā esošo karavīru skaitu Brāle neatklāja, taču apliecināja, ka starp viņiem ir arī viens sabiedroto valstu karavīriem.

Ādažu bāzē turpinās epidemioloģisko prasību ievērošana. Tāpat armija sadarbībā ar epidemiologiem sadarbojas inficēšanās avota noteikšanā.

Slimību profilakses un kontroles centra šorīt izplatītā informācija liecināja, ka aizvadītajā diennaktī reģistrēti trīs jauni saslimšanas gadījumi. Vienā gadījumā cilvēkam Covid-19 atklāts pēc tam, kad viņš ieceļojis no valsts, kurā saslimstības rādītājs bijis virs 25, viens pacients atgriezies no valsts, kurā saslimstības rādītājs bijis zem 16, bet viens saslimušais bija kontaktējies ar cilvēku, kas iebraucis no valsts, kur saslimstības rādītājs bijis zem 16.

Brāle nekomentēja, kurš no minētajiem gadījumiem ir saistīts ar saslimušo karavīru.

AM pārstāve arī apliecināja, ka minētais notikums nav ietekmējis armijas kaujasspējas un turpinās Ādažu bāzē izvietoto vienību apmācība.

Ādažu bāzē dienošā karavīra saslimšana ir pirmais inficēšanās gadījums armijā kopš pavasara. LETA jau rakstīja, ka pavasarī Covid-19 konstatēts diviem Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīriem un diviem Latvijā dienošajiem NATO karavīriem, taču viņi jau ir izveseļojušies.

Ādažu bāze ir lielākā Baltijā un tajā dien vairāki tūkstoši Latvijas armijas, kā arī aptuveni 1400 NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas karavīri no Kanādas, Albānijas, Čehijas, Itālijas, Kanādas, Melnkalnes, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas un Spānijas.

Jūlija sākumā kļuva zināms, ka kara lidmašīna ar Kanādas karavīriem, kas atradās ceļā uz Latviju, ceturtdien pusceļā tika pagriezta atpakaļ, jo konstatēts, ka kāda persona, kas varētu būt nonākusi kontaktā ar lidaparātā esošajiem cilvēkiem, ir inficējusies ar Covid-19.