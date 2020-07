Sabiedriskās ēdināšanas vietām un pasākumu organizatoriem sagatavotas norādes Covid-19 izplatības mazināšanai

Ar Autotransporta direkcijas atbalstu norādes tiks izvietotas arī sabiedriskajā transportā visā Latvijā.

Kā skaidro SPKC Infekcijas slimību un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs, nesenie notikumi liecina, ka viens Covid-19 inficētais var izraisīt uzliesmojumu gan iestādes apmeklētāju, gan darbinieku vidū, tādējādi apturot iestādes darbu uz vairākām dienām, kamēr tiek gūta pārliecība par savu darbinieku veselības stāvokli un tiek dezinficētas telpas.

"Tādēļ mūsu visu interesēs ir būt atbildīgiem, apmeklējot sabiedriskas vietas, tai skaitā izklaides pasākumus, ievērot distancēšanos, roku higiēnu un savā telefonā turēt ieslēgtu "Apturi Covid" lietotni," uzsver Jurijs Perevoščikovs.

Slimību profilakses un kontroles centrs sagatavojis izdrukājamas norādes. (Foto: Publicitātes)

Izdrukājamo norāžu failus jebkurš bez maksas var iegūt tīmekļvietnē "https://apturicovid.lv/komunikacijas-materiali/" un izvietot savās telpās - labi pamanāmās vietās.

Pateicoties Autotransporta direkcijai, īpaši sagatavotas norādes tiks izvietotas arī 26 pasažieru pārvadātāju, piemēram, AS "Pasažieru vilciens", AS "CATA", AS "Nordeka", AS "Rīgas Taksometru parks", SIA "Tukuma auto", SIA "Jēkabpils autobusu parks"", kā arī citos autobusos un 32 autoostās visā Latvijā.