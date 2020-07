Biškopju saietā noskaidro labāko medu

Biškopības biedrības rīkotais pasākums noritēja Kandavas novada Piltiņos, atpūtas centrā Zviedru cepure.

Konkursa Garšīgākais medus 2020 uzvarētāju noteikšanā šogad piedalījās tikai ekspertu komisija, jo pandēmijas laika ierobežojumu dēļ bija liegts rīkot publiskās degustācijas, tāpēc apmeklētāju vērtējums izpalika.

Konkursā bija iesniegts 41 medus paraugs. Labākā tumšā medus uzvarētājas laurus plūca Maija Malnača ar dažādu ziedu medu, kas ievākts Viesītes novadā.

Nominācijā Monoflorais medus (vairākumā no viena auga ziediem ievāktais) pirmo vietu ieguva Ilzes Gravas-Niķes liepziedu medus, kas ievākts Rīgā, Ēnas ielā Imantā.

Konkursā Veiksmīgākā biškopības produkta etiķete 2020 bija iesniegti 23 paraugi, kurus vērtēja apmeklētāji un ekspertu komisija divās kategorijās – dizains un marķējums.

Žūrijas vērtējumā konkursā pirmo vietu saņēma Ilze Grava-Niķe no Rīgas, otro Olafs Baltgalvis no Kandavas novada, trešo Aija Lodiņa no Pāvilostas. Lodiņa ieguva arī skatītāju simpātiju balvu.

Foto: Shutterstock