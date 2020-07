VID aptur no ieslodzījuma vietas koordinētu narkotisko vielu kontrabandas grupējuma darbību

VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes (NMPP) darbinieki, pārbaudot tās rīcībā esošo informāciju, atklāja personu grupas, kura, iespējams, veica narkotisko un psihotropo vielu prekursoru kontrabandu un realizāciju, darbību. Noziedzīgā grupējuma darbību koordinēja divi ieslodzītie, kuri šobrīd izcieš piespriesto sodu par līdzīga rakstura noziegumiem.



Uzsāktā kriminālprocesa ietvaros VID NMPP darbinieki veica vairākas kratīšanas iesaistīto personu dzīvesvietās un ieslodzījuma vietā Rīgā, Jelgavā, Saulkrastos un Daugavpilī. Kratīšanu laikā tika atrasti un izņemti vairāki grami narkotiskās vielas, kura ,iespējams, satur karfentanīlu, 60 “Clonazepam” tabletes, šļirces, svari, skaidra nauda 1950 eiro apmērā, kā arī pierakstu klades, mobilie telefoni un SIM kartes, kas tiks analizēti turpmākajā kriminālprocesa pirmstiesas izmeklēšanas gaitā.



Visām izņemtajām narkotiskajām un psihotropajām vielām nozīmēta ekspertīze.



No viena grama karfentanīla var izgatavot 1000 devas; šī viela ir 10 000 reižu stiprāka par morfīnu.



Saistībā ar personu grupas darbībām VID NMPP ir uzsākusi kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 190.1 panta 3.daļas1 un 253.1 panta 3.daļas2. Kriminālprocesa ietvaros tika aizturētas trīs personas, tām piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija netiek sniegta.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19.pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

1190.1 pants. Preču un vielu, kuru aprite ir aizliegta vai speciāli reglamentēta, pārvietošana pāri Latvijas Republikas valsts robežai

(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi organizēta grupa, vai par kontrabandu, ja tā izdarīta lielā apmērā, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz vienpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem.

2253.1 pants. Narkotisko un psihotropo vielu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana un pārsūtīšana realizācijas nolūkā un neatļauta realizēšana

(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa vai ja tās izdarītas ar narkotiskajām vai psihotropajām vielām lielā apmērā, vai ja tās izraisījušas citas smagas sekas, kā arī par narkotisko vai psihotropo vielu realizāciju nepilngadīgai personai, izglītības iestādēs vai to teritorijā, restorānos, kafejnīcās, bāros, publiskās izklaides vai svētku pasākumu norises vietās — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.