Aglonas svētkos plāno ielaist apmeklētājus tikai ar caurlaidēm

Viņš šodien piedalījās sanāksmē ar Tieslietu ministrijas (TM) un Aglonas pašvaldības pārstāvjiem, kurā tika apspriesta gaidāmo svētku potenciālā norise. Stankēvičs uzsvēra, ka svētki notiks visu plānoto dienu garumā, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus.

Ja situācija valstī būs kā līdz šim, pasākumu drīkstēs apmeklēt līdz 3000 cilvēkiem, savukārt, ja epidemioloģiskā situācija mainīsies uz slikto pusi, iespējams, šo skaitli samazinās par 1000.

Priesteris skaidroja, ka Aglonas bazilikas Sakrālais laukums tiks sadalīts sektoros, kuros cilvēkiem būs jāievēro divu metru distance vienam no otra.

Ielūgumus jeb caurlaides uz Aglonas svētkiem 14.augustā vai 15.augustā cilvēki varēs saņemt caur savu draudzi. Kad svētki nāks tuvāk, katoļu baznīcā informēs, no cikiem laukums tiks atvērts.

Vienlaikus Stankēvičs stāstīja, ka pie ieejas vārtiem atradīsies roku dezinfekcijas līdzekļi. Tie, kuri vēlēsies, drīkstēs doties iekšā arī bazilikā. Dievkalpojumi notiks ārā pie altāra un bazilikas priekšā.

Vaicāts, vai cilvēki aizvien varēs piekļūt svētavotam, priesteris norādīja, ka jā, jo svētavots atrodas ārpus Sakrālā laukuma. Pieeja svētavotam būšot no divām pusēm - no Sakrālā laukuma puses, no kuras varēs nākt cilvēki ar caurlaidēm, kā arī būs iespēja no otras puses piekļūt cilvēkiem, kuriem nav šādu caurlaižu, vienīgi viņiem nebūs iespēja nokļūt Sakrālajā laukumā un tādā veidā piedalīties pasākumā.

Stankēvičs uzsvēra, ka 14.augusta pēcpusdienā un 15.augustā ieeja baznīcā būs tikai ar caurlaidēm. Kopumā tiks izgatavotas 3000 caurlaides, un kad atļautais cilvēku skaits tiks sasniegts, vārti tiks aizvērti.

Viņš arī pastāstīja, ka šī bija pirmā lielākā tikšanās ar visu pušu pārstāvjiem, tāpēc darbs pie svētku organizēšanas vēl aizvien turpināsies. Nākamotrdien, 21.jūlijā, plānota nākamā informācijas apmaiņa starp iesaistītajām pusēm.

Jau ziņots, ka TM un Romas Katoļu baznīca Latvijā aicina ikvienu iedzīvotāju un svētceļnieku izvērtēt sagaidāmos riskus Covid-19 izplatības dēļ un "pieņemt atbildīgu lēmumu" par savu dalību Aglonas svētkos, informēja TM valsts sekretārs Raivis Kronbergs.

TM un baznīca aicina izvērtēt svētceļojumu organizēšanu vai dalību svētceļojumos, būt atbildīgiem pret sevi un pasargāt līdzcilvēkus, izvērtēt, "vai veselības stāvoklis ir stabils, vai svētkus nevar skatīties ar televīzijas starpniecību, klausīties pa radio un piedalīties svētkos attālināti".

Savukārt, ja tiek izlemts piedalīties svētkos, TM aicina ievērot noteiktos ierobežojumus, rūpējoties par savu un apkārtējo drošību. Ministru kabineta akceptētie grozījumi "Epidemioloģiskās drošības pasākumos Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" paredz, ka no augusta, kad notiks svētki Aglonā, āra pasākumos varēs pulcēties līdz 3000 cilvēkiem, nevis 1000, kā bija noteikts iepriekš. Šis nosacījums attieksies uz pasākumiem ārtelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir lielāka nekā 1000 kvadrātmetri. Veselības ministrija gan ir pieļāvusi, ka pulcēšanās iespējas var tikt sašaurinātas, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu pēdējo nedēļu laikā.

Savukārt netika mainīts maksimālais cilvēku skaits pasākumos iekštelpās - ne vairāk kā 250 cilvēki iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir mazāka nekā 1000 kvadrātmetri, un 500 cilvēki iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir lielāka nekā 1000 kvadrātmetri.

TM atgādina, ka atbilstoši Epidemioloģiskās drošības likuma un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma deleģējumam Ministru kabinets ir noteicis epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, tajā skaitā pulcēšanās prasības un ierobežojumus, kas attiecināmi arī uz reliģiskās darbības veikšanas vietām. Arī Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku laikā būs jāievēro Ministru kabineta noteiktie ierobežojumi.

Augusta vidū Aglonā notiek tradicionālie Vissvētās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki, kuros ik gadu pulcējas tūkstošiem cilvēku.