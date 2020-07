Viņa atgādināja, ka pērn janvārī VP veiksmīgas starptautiskās sadarbības rezultātā īstenoja operāciju kokaīna tranzīta apturēšanā, izņemot vairāk nekā divas tonnas jeb 2 197 725 gramus kokaīna. Kokneses novadā kādā privātmājas teritorijā tika uzieta krava ar 42 kartona kastēm, kas tika sūtītas no Ekvadoras. Kastēs atradās 2195 briketes ar dažādiem logo - "TNT", "Badboys", "Gold" un ar delfīna attēlu. Par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu tika aizturēti vairāki Latvijas pilsoņi.

Konfiscētā narkotiskā viela tika nodota ekspertīzes veikšanai, kuras laikā tika apstiprināts, ka esošajā maisījumā kokaīna īpatsvars ir aptuveni 80%, kas nozīmē, ka tam ir ļoti augsta kvalitāte.

Izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka izņemtā kokaīna krava nav bijusi paredzēta Latvijas tirgum, bet gan Latvija izmantota kā tranzītvalsts, lai nogādātu kravu uz citām valstīm.

2019.gadā divos piegājienos notika izņemtās kokaīnu saturošās vielas iznīcināšana. Kokaīns uz iznīcināšanas vietu tika nogādāts pastiprinātas drošības apstākļos, piesaistot arī pretterorisma vienību "Omega". Tas tika mests iznīcināšanai krāsnī, ko veica speciālos aizsargtērpos ģērbti cilvēki.

Valsts policija 2019.gada 8.janvārī krimināllietu uzsāka pēc Krimināllikuma 253.1 panta trešās daļas - par narkotisko vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai par narkotisko vielu neatļautu realizēšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa vai ja tās izdarītas ar narkotiskajām vielām lielā apmērā. Kriminālprocess uzsākts arī pēc Krimināllikuma 190.1 panta trešās daļas jeb par narkotiskas vielas pārvietošanu pāri Latvijas Republikas valsts robežai jebkādā nelikumīgā veidā, ja to izdarījusi organizēta grupa. Kā arī pēc Krimināllikuma 195. panta trešās daļas, proti, par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa.

Iegūstot pietiekošu pierādījumu kopumu un veicot visas nepieciešamās kriminālprocesa izmeklēšanas darbības, šī gada 15.jūlijā tika pieņemts lēmums par kriminālprocesa nodošanu pret piecām personām Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētai prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.

Jau vēstīts, ka Ekvadoras policijas mājaslapā izplatītajā paziņojumā teikts, ka Kokneses saimniecībā uzietās divas tonnas kokaīna Eiropā ievestas, paslēptas kuģa konteinerā, kura pavaddokumentos bija norādīti pārtikas produkti.

TV3 raidījums "Nekā personīga" iepriekš vēstīja, ka šajā lietā policija veikusi kratīšanu uzņēmējam Jānim Skrābānam piederošās kompānijas "JS Products" birojā.