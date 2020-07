Par ierobežojumiem valsts nozīmes pasākuma laikā - starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā

Gatavojoties Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem Aglonā, Tieslietu ministrija 2.jūlijā organizēja sanāksmi par šī gada pasākuma norisi, ņemot vērā Ministru kabineta noteiktos ierobežojumus. Sanāksmē piedalījās Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles dienesta, Iekšlietu ministrijas un Romas Katoļu Baznīcas Latvijā pārstāvji.

Atbilstoši Epidemioloģiskās drošības likuma un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma deleģējumam Ministru kabinets ir noteicis epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, t.sk. pulcēšanās prasības un ierobežojumus, kas attiecināmi arī uz reliģiskās darbības veikšanas vietām. Līdz ar to arī Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku laikā, kas notiks no š.g. 12.augusta līdz 15.augustam, būs jāievēro Ministru kabineta noteiktie ierobežojumi.

Šie ir spēkā esošie ( uz šo brīdi) noteiktie ierobežojumi un prasības! Viss ir atkarīgs no vīrusa izplatības tendencēm un kā mēs ikviens pret to izturēsimies, ja situācija pasliktināsies, ierobežojumi pastiprināsies, kādi, par to lems Ministru kabinets un pēc tam Saeima.

Respektējot ticīgo vēlmi piedalīties 14. un 15.augusta dievkalpojumos Aglonā, precīzāki norādījumi, instrukcijas par svētku laikā noteiktajiem ierobežojumiem un ievērojamajiem drošības pasākumiem sekos pēc š.g. 20.jūlija, jo svētku uzraudzības grupa, kuru vada ministrijas pārstāvis un tajā ir iesaistīti ļoti daudzu nozaru pārstāvji, kā arī Aglonas pašvaldība un protams Aglonas bazilika pārstāvji nākamās nedēļas nogalē tiksies klātienē, lai atrunātu visas nianses par svētku norisi, ierobežojuma prasībām, to uzraudzību un kontroli, lai svētki tiešām izdotos un gandarījums būtu visiem!

Ņemot vērā minēto, Tieslietu ministrija un Romas Katoļu Baznīca Latvijā ikvienu iedzīvotāju un svētceļnieku aicina ievērot noteiktos ierobežojumus, rūpējoties par savu un apkārtējo drošību, ļoti lūdzam izvērtēt sagaidāmos riskus un pieņemt atbildīgu lēmumu par savu dalību Aglonas svētkos, t.sk. svētceļojumu organizēšanu vai dalību svētceļojumos, esam atbildīgi pret sevi un pasargājam līdzcilvēkus, izvērtējam vai mūsu veselības stāvoklis ir stabils, vai svētkus nevaram skatīties ar TV starpbiecību vai klausīties par Radio un ņemt dalību svētkos attālināti.