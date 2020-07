Vērienīgākais vasaras pasākums - ziedu festivāls "Sapnis vasaras naktī 2020" vēris durvis Pakruojis Muižā

Viljama Šekspīra lugas “Sapnis vasaras naktī” iedvesmots, festivāls šogad atgriežas vēl iespaidīgāks: ziedu cienītājs vai ne, ikviens varēs izbaudīt gandrīz divsimt dažādu ziedu veidus, kas masīvās skulptūrās un izstādēs sakārtotas rotās muižas parku. Kā teica muižas vadītājs Vadim Ovčinko “Pagājušā gadā muižā uzziedēja miljons ziedu. Esam priecīgi par divreiz lielāku ziedu parādi šogad. Šim pasākumam nav līdzīgu ne Lietuvā, ne citur. Iepriecina arī tas, ka šā gada jūnijā ziedu paklāju sacensības piesiastīja divreiz vairāk dalībnieku nekā pērn. Festivāls piesaistīja floristus un māksliniekus no visas Lietuvas, jo tā ir lieliska vieta pašizpausmei”.

Viens no māksliniekiem, Evaldas Jasiūnas, kurš ir izveidojis izstādi muižas telpās, atzīst, ka parasti savu mākslu rada iekštelpām, taču šogad nolēma radīt mākslu no ziediem, kur ir daudz izaicinājumu. “Ir svarīgi saskaņot ne tika krāsu, bet arī augus, kuriem ir jābūt saskaņotiem ar skulptūrām, lai tās neizskatītos, kā divas dažādas sastāvdaļas, bet gan lai vienmēr izskatītos vienoti. Ir jāņem vērā arī tas, ka visam ir jābūt pēc iespējas izturīgākam pret dabas elementiem – vēju, lietu, sauli,” daloties ieskatos sacīja mākslinieks.



Festivāls aicina apmeklētājus apbrīnot ne tikai ziedus, bet arī jauno aktieru priekšnesumus, ko šogad režisējis slavenais Spāņu laikmetīgā cirka un teātra režisors, radītājs Adrians Schvarzsteins. Kopā ar Šauļu un Paņevežas aktieriem,viņš pārsteigs apmeklētājus ar negaidītām epizodēm un tekstu interpretācijām no Šekspīra lugām. Kā teica režisors “Mēs nespēlējam Šekspīru, mūs iedvesmo Šekspīrs un viņa darbi. Balstoties uz šo iedvesmu, mēs ņemam nelielas etīdes no viņa lugām un izmantojam tās festivālā un tā garā. Mūsu darbu iedvesmo arī vēsturiskā muižas vide un lieliskā Lietuvas vasara.”



Ziedu festivāls “Sapnis vasaras naktī 2020” Pakruojis muižā notiek katru dienu visas vasaras garumā līdz pirmajām rudens salnām.



Pakruojis muiža ir ne tikai lielākā saglabājusies muiža Lietuvā, bet arī viena no 18 pievilcīgākajām kultūras tūrisma vietām Eiropā un balvas “Gada tūrisma objekts 2019” laureāte Lietuvā, kur 19. un 20. gadsimta muižas dzīve tiek atjaunota.