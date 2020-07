Zviedrija ir viena no Covid-19 pandēmijas visvairāk skartajām valstīm un attiecībā uz šo valsti joprojām pastāv strikti ierobežojumi. Gan Latvijā, gan mūsu kaimiņvalstīs pasažieru satiksme ar Zviedriju ir slēgta, bet no Zviedrijas iebraukušajiem par pienākumu ir uzlikta 14 dienu pašizolācija.

Mums neiesaka doties uz Zviedriju. Arī pašiem zviedriem Ārlietu ministrija nav atļāvusi doties uz vairumu Eiropas valstu. Tomēr šie ierobežojumi ir tikai uz papīra. Par to liecina novērotais Igaunijas galvaspilsētas tirgū, raksta igauņu portāls postimees.ee.

Lai arī zviedriem rekomendēts nebraukt uz Somiju, viņi tomēr brauc uz turieni, kur Helsinkos iesēžas prāmī un pāris stundu laikā nokļūst Tallinā. Tur netraucēti, varētu teikt, vazājas pa pilsētu, iespējams, izplatīdami koronavīrusu. Nav izslēgts, ka kāds šāds neapzinīgs zviedrs arī ieklīdis mūsu valstī.

Ik dienu Zviedrijā konstatē simtiem jaunu inficēšanas gadījumu ar Covid-19. Tiešas avio un prāmju satiksmes Tallinai ar Stokholmu šobrīd nav, bet tas zviedriem netraucē iekļūt Igaunijā.

„Viss ir gaužām vienkārši. Zviedri brauc uz Somiju. Helsinkos uzkāpj uz prāmja un ierodas Tallinā. Tāpat rīkojas arī citu Eiropas Savienības valstu pilsoņi, kuri vēlas nokļūt Zviedrijā,” stāsta kāda Igaunijas tirgus darbinieks Sergejs.

No Zviedrijas Somijā var iebraukt tie, kuriem ir Somijas pilsonība, kam Somija izdevusi uzturēšanās atļaujas vai vēlas no Zviedrijas atgriezties savā mītnes zemē citās Eiropas valstīs. Tāpat atļauja iebraukt ir arī darba vai ģimenes apstākļu dēļ, kā arī tiem, kuriem Somijā ir nekustamais īpašums. Līdz ar to zviedrs var bez lielām problēmām dabūt iebraukšanas Somijā atļauju. Tā vien ar prāmi no Helsinkiem Tallinā jūnija otrajā pusē katru dienu ieradās vairāk nekā 30 Zviedrijas pilsoņu.

Un šis nav vienīgais ceļš, kā zviedri nokļūst Igaunijā. No Tallinas uz Zviedriju prāmji nekursē, bet tāds brauc no Kapelskāras Zviedrijā un Paldiskiem Igaunijas ziemeļos. Uz tā gan pasažieris tā vienkārši nevar uzkāpt, viņam jābrauc ar savu automašīnu (bet zviedriem personiskās automašīnas jau nav nekāda luksusa lieta).

Tā 4. jūlijā Paldiski ar automašīnu iebrauca kāds Zviedrijā strādājošs lietuviešu celtnieks un pēcāk viņš ar automašīnu cauri Latvijai aizbrauca uz Elektrēniem (Lietuvā). Vēlāk celtniekam konstatēja Covid-19.

Tāpat pirmdien, 6. jūlijā, iespēja inficēties ar koronavīrusu bija prāmja „Silja Europa” pasažieriem, kurš brauca no Helsinkiem un Tallinu. Uz prāmja netraucēti pa klāju un restorāniem staigāja ar koronavīrusu inficēts cilvēks, bet uz prāmja ir vietas vairāk nekā 3000 pasažieriem, un kāds no viņiem, iespējams, devās arī uz Latviju.