Policija pabeigusi izmeklēšanu saistībā ar incidentu Skrundā, kurā sieviete ar nazi sadūra savu bijušo draugu

Izmeklēšanā noskaidrots, ka Skrundā, kādā dzīvoklī trīs savstarpēji pazīstamas personas, proti, divi vīrieši un viena sieviete, kopīgi lietoja alkoholiskos dzērienus. Alkohola koplietošanas laikā starp abiem vīriešiem izcēlies konflikts, jo viens no vīriešiem, sievietes bijušais draugs, vēlējās atjaunot attiecības ar sievieti, neskatoties uz to, ka viņai jau ir jaunas attiecības. Jaunajam draugam vīrieša uzstājība nav patikusi un abi vīrieša sāka grūstīties, taču sieviete, lai viņus izšķirtu, paņēma uz virtuves galda esošo nazi un iedūrusi ar to bijušajam draugam augšstilbā.

Cietušais ar gūtajām traumām tika nogādāts medicīnas iestādē, savukārt Valsts policija Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa amatpersonas uz aizdomu pamata par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēja sievieti, kura jau iepriekš ir nonākusi policijas redzeslokā. Sievietei uz izmeklēšanas laiku tika piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis un savu vainu izdarītajā viņa atzīst.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā par viegla miesas bojājuma tīšu nodarīšanu un nodevušas to tālāk prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai. Saskaņā ar Krimināllikumu, par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. Soda apmēru noteiks tiesa.