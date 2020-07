"Neesi pārbrauktuve. Nopauzē pie dzelzceļa," aicina drošības kampaņā

Lai arī negadījumu skaits uz sliedēm pēdējā laikā samazinās, tomēr tas joprojām ir vērā ņemams. Ik gadu uz dzelzceļa vai tā tuvumā notiek ap 30 nelaimes gadījumiem un gandrīz divas trešdaļas no tiem ir letāli. To cēlonis visbiežāk ir neapdomīga rīcība un pārgalvība. Šī gada pirmajos sešos mēnešos jau ir bijuši 10 negadījumi, no kuriem 5 - ar letālām sekām.

“Mums, “Latvijas dzelzceļam”, rūpes par sabiedrības un mūsu darbinieku drošību ir neatņemama ikdienas daļa un viena no būtiskākajām prioritātēm. Līdz ar to gan ar šīs drošības kampaņas palīdzību, gan ar citām aktivitātēm, ko īstenojam ik dienu, vēlamies pasargāt dzīvības un pievērst visas sabiedrības uzmanību atbildīgai un drošai uzvedībai dzelzceļa tuvumā. Diemžēl skarbie piemēri no dzīves rāda, ka ikviens savas neapdomīgās rīcības vai pārgalvīgās uzvedības dēļ var kļūt par pārbrauktuvi vilcienam. Bet, izmantojot savu vienīgo priekšrocību attiecībā pret vilcienu, – spēju acumirklī nopauzēt – varam izglābt sev dzīvību,” uzsver Dainis Zvaners, “Latvijas dzelzceļa” galvenais tehniskais inspektors.

“Ikvienam satiksmes dalībniekam vilciena sliežu tuvumā ir jābūt īpaši uzmanīgam – gan ja esi gājējs vai riteņbraucējs, gan automašīnas vadītājs. Pirms šķērso sliedes, ir jāpārliecinās, ka to var darīt droši. Praksē var novērot, ka diemžēl aizvien ir satiksmes dalībnieki, kuri drošību dzelzceļa tuvumā neuztver nopietni – labprātāk izvēlas klausīties austiņās mūziku vai uzmanību pievērst tam, kas notiek telefonā. Taču šāda vienaldzīga un nedroša attieksme var beigties bēdīgi. Tikai, pievēršot pilnu uzmanību notiekošajam dzelzceļa satiksmē, cilvēks spēs laicīgi noreaģēt un sevi pasargāt. Atceries, vilciena sastāvs nespēj nobremzēt vai apstāties tikpat ātri, cik to spēj gājējs vai autovadītājs. Tāpēc esi piesardzīgs un pārliecinies par drošību pirms šķērso dzelzceļa sliedes,” uzsver Valsts policijas Satiksmes drošības pārvaldes priekšnieka pienākumu izpildītājs Juris Jančevskis.

Savukārt Jānis Kolbergs, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas anestezioloģijas un intensīvās terapijas klīnikas ārsts uzsver, ka cilvēku un jo īpaši bērnu un jauniešu dzīvības mēs varam pasargāt kopīgiem spēkiem: "Mēs – ārsti, apzināmies, ka visas traumas neizdosies novērst, bet mūsu aicinājums un lūgums vecākiem ir patiesi apzināties, ka bērni, kuri traumējas, ir mūsu visu bērni. Bērni nav tikai vecāku atbildība un rūpes. Mums visiem kopā kā sabiedrībai, kas raugās nākotnē, ir pienākums reaģēt uz jebkuriem apstākļiem, kad kāds ir nonācis bezpalīdzīgā situācijā un ir nepieciešama mūsu palīdzība. Šī vasara Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā ir sākusies sevišķi drūmi. Tik daudz traumas sen neesam redzējuši. 5 brīvdienās Līgo nedēļā Bērnu slimnīcā ķirurga palīdzību saņēma 340 pacienti, no kuriem 30 palika ilgstoši ārstēties slimnīcā. Traumas bija dažādas - neveiksmīgi iekāpuši ugunskuru oglēs, dažādi termiski apdegumi, lauztas ekstremitātes, lēkājot batutos – vai tiešām mēs, pieaugušie, nebijām līdzās? Diemžēl, strādājot Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, katru dienu nākas redzēt nopietni traumētus bērnus, kuru dzīve mazajiem pacientiem un viņu tuviniekiem krasi izmainās pēc šiem negadījumiem. Nereti bērniem un jauniešiem trūkst tieši pieredzes un zināšanas, lai izvērtētu dažādas situācijas un iespējamo notikumu attīstības gaitu, tādēļ, ja redzi, ka bērns ir apdraudēts - neesi vienaldzīgs, iesaisties!”

Šajā gadā ”Latvijas dzelzceļš” īstenos plašu sociālo kampaņu, kurā ar video klipu, audio ierakstu un citiem informatīvajiem materiāliem aicinās iedzīvotājus uzmanīties un nepakļūt zem vilciena jeb nekļūt par vilciena pārbrauktuvi. Lai interneta vidē īpaši uzrunātu arī jauniešus, kampaņā piedalīsies tādas sociālajos tīklos atpazīstamas personības kā Emīls un Ieva jeb “Mēs ar brāli kolosāli”, Lauris Zalāns, Karmena Stepanova un Markus Riva.

Kļūt par vienu no vēstnešiem un atgādināt saviem draugiem nopauzēt pie sliedēm var arī ikviens iedzīvotājs, uzņemot fotogrāfiju pārbrauktuves instalācijā, kas atrodas Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā. Publiskojot fotogrāfiju savā Instagram ar tēmturi #dzirdiredzidzīvo un #NeesiPārbrauktuve, dalībnieki piedalīsies arī izlozē par vērtīgām balvām no "Latvijas dzelzceļa" un sadarbības partneriem, kā arī kampaņas informatīvajiem atbalstītājiem - “Origo”, “Maxima Latvija”, “City Bee” un citiem.