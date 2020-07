Sinoptiķi arī nākamnedēļ prognozē stipras lietavas

Šīs nedēļas izskaņā laika apstākļus ietekmēs augsta spiediena apgabals, nokrišņu daudzums mazināsies un daudzviet debesis skaidrosies. Dienā gaiss iesils līdz plus 20, plus 24 grādiem, tomēr piekrastē būs nedaudz vēsāks, tur plus 17, plus 21 grāds. Naktī termometra stabiņš noslīdēs līdz plus 11, plus 16 grādu atzīmei.

Svētdien, Latvijai no rietumiem pietuvojoties ciklonam, mākoņu daudzums palielināsies, daudzviet gaidāms lietus un piekrastē brāzmains vējš, kas sasniegs 15 līdz 16 metrus sekundē.

Nākamās darba nedēļas sākumā Latviju, sākot no rietumiem, šķērsos plaša nokrišņu zona, vietām gaidāms arī stiprs lietus. Ciklona ietekmē dienvidrietumu vējš teritorijas lielākajā daļā brāzmās sasniegs 15 līdz 18 metrus sekundē. Pirmdien dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 18, plus 23 grādu atzīmei, bet Latgalē pat līdz plus 27 grādiem, bet, jau sākot ar otrdienu, virs Latvijas ieplūstot vēsākai gaisa masai, gaiss iesils vien līdz plus 15, plus 19 grādiem.

Darba nedēļas vidū nokrišņu daudzums mazināsies, un vējš pierims. Kopumā laiks būs vēss un pēc patreizējās prognozes karstums nav gaidāms, norāda sinoptiķi.

Laika prognoze piektdienai

Piektdien būs pārsvarā sauss laiks, bet gaiss iesils līdz 24 grādiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes. Piekrastē gaisa temperatūra būs robežās no plus 17 līdz plus 21 grādam. Pūtīs lēns dienvidrietumu, dienvidu vējš.

Savukārt šonakt nakts sākumā galējos austrumos gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss.