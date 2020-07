Rīgā biroju kompleksa "Business Garden" plašajā stāvlaukumā būs pieejams brīvdabas kino

"Business Garden" atrodas Pārdaugavā, Malduguņu ielā 1, blakus Lielirbes ielas un Kārļa Ulmaņa gatves krustojumam. Braucot pa Ulmaņa gatvi, redzams apjomīgais stāvlaukums, kur gandrīz katru vakaru tiks demonstrētas pasaulē atzītas, populāras filmas.

Foto: Publicitātes foto

Stāvlaukumam blakus augošie lielie, ainaviskie koki rada patīkamu atmosfēru, atrodoties tepat pilsētā. Kino apmeklējuma laikā ir iespējams pasūtīt ēdienus un dzērienus, izmantojot jebkuru ēdienu piegādes servisu.

“Ņemot vērā aicinājumu joprojām ievērot distanci un iespēju robežās nepulcēties, esam nolēmuši piedāvāt izklaidi, kas pēdējo mēnešu laikā ir kļuvusi par daļu no ikdienas – kino baudīšana no automašīnas. Tā ir pieredze, kuru joprojām vēlas izmēģināt daudzi iedzīvotāji, kā arī citu vidū šāds kino apmeklējums ir kļuvis jau par ikdienu,” stāsta "Movies on Wheels" vadītājs Tomijs Virga.

Foto: Publicitātes foto

Kino seansi norisināsies plkst. 20.00, bet bērnu seansi plkst. 17.00.

Programma un biļetes pieejamas mājaslapā aula.lv.