Reirs: tiek vērtēta iespēja ieviest veselības nodokli

Ministrs uzsvēra, ka, ieviešot veselības apdrošināšanu jeb veselības nodokli 5% apmērā, kopējais darbaspēka nodokļu slogs nemainīsies.

Reirs skaidroja, ka šo veselības nodokli veidotu 1% no sociālajām iemaksām, 2% no solidaritātes nodokļa un 2% no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN).

"Veselības budžeta veidošanā jāpiedalās visiem, tādēļ 3% no sociālajām iemaksām un 2% no pašvaldību IIN ieņēmumiem tiks novirzītas veselībai. Turklāt šie līdzekļi būs jāiezīmē kā veselības budžeta neatņemama sastāvdaļa," sacīja Reirs.

Ministrs piebilda, ka otrs virziens ir minimālo sociālo iemaksu nodrošināšana tām iedzīvotāju grupām, kuras patlaban darbojas speciālajos nodokļu režīmos - mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, pašnodarbinātajiem utml.