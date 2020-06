Sējumus var apdrošināt, bet tomātus siltumnīcā?

Apdrošināšanas akciju sabiedrībā BALTA informē, ka augļu un dārzeņu ražu apdrošināt nevar. Kopā ar māju var apdrošināt tai blakus esošo siltumnīcu kā būvi – pret stihiskām dabas katastrofām (piemēram, vētru) un trešo personu ļaunprātīgu rīcību (piemēram, vandalismu, ja huligāni izsit siltumnīcas stiklus). Var apdrošināt noliktavas un lauksaimniecības tehniku.

Var apdrošināt dzīvžogu

Ikšķilē pagājušā gada pavasarī uzdarbojās tūju zagļi. Vienā dārzā nozaga dzīvžogā iestādītās 64 Brabant šķirnes tūjas, citā dārzā nozaga vēl 60 tūjas. Dobeles novada Naudītes pagastā garnadži aiznesa saimnieces lepnumu, desmit gadus vecu, bagātīgi ziedošu kokveida peoniju. Faktiski iznīcināja šo reto un dārgo augu, jo liela kokveida peonija nav pārstādāma un jaunajā vietā neieaugsies. Vai var apdrošināties pret tādām zādzībām?

Akciju sabiedrībā BALTA juridiskas personas var apdrošināt ēkas pagalma un teritorijas labiekārtojumu par summu līdz 1000 eiro, no tās pašrisks (summa, ko neatmaksā apdrošinātājs) veido 70 vai 140 eiro.

Pagalma labiekārtojumā ietilpst bruģa segums, āra gaismas ķermeņi, laternas, stacionāri soliņi un galdiņi, bērnu rotaļu laukuma aprīkojums, žogs un dzīvžogs. Tātad dzīvžogā iestādītās tūjas juridiskas personas var apdrošināt. Dekoratīvos stādījumus turpretī nevar apdrošināt ne juridiskas, ne fiziskas personas.

Kad par 70% kompensē valsts

Arvien populārāka kļūst sējumu apdrošināšana, jo īpaši tāpēc, ka 70% no apdrošinātājiem samaksātās naudas zemniekiem kompensē valsts. Sējumus varēja apdrošināt līdz 20. jūnijam. Apdrošināšanas dokumentus Lauku atbalsta dienestā zemnieki iesniedz kopā ar dokumentiem platību maksājumu saņemšanai, un mēneša laikā Lauku atbalsta dienests viņiem atmaksā 70% no sējumu apdrošināšanai iztērētās summas. Piemēram, ja apdrošinātājiem samaksāti 100 eiro, zemnieks no Lauku atbalsta dienesta atgūs 70 eiro.

Sējumus Latvijā apdrošina divas apdrošināšanas sabiedrības. Uzņēmums Latraps uz līguma pamata pārstāv Vācijas apdrošināšanas kooperatīvu Vereinigte Hagel. Sējumu apdrošināšanas vadītāja Vita Baumane stāsta, ka aģentūrā Vereinigte Hagel Latvija var apdrošināt sējumus pret krusas, vētras, lietusgāžu un nelabvēlīgas pārziemošanas riskiem. Apdrošināšanu pret meža zvēru un putnu postījumiem šeit nepiedāvā.

Sējumus var apdrošināt arī BTA, te kā starpnieks darbojas SIA AgroBroker. Te piedāvājums ir plašāks. Uzņēmuma AgroBroker vadītājs un līdzīpašnieks Raitis Narme stāsta, ka sējumus var apdrošināt pret krusu, lietu, vētru, veldri un izsalšanu.

Slēdzot šādu līgumu, vienlaikus sējumi tiek apdrošināti arī pret meža zvēru un putnu postījumiem, pret uguns risku un trešo personu prettiesisku rīcību. Var apdrošināt visu veidu graudaugu, pupu, zirņu, ziemas un vasaras rapša sējumus. Šogad sējumus nevar apdrošināt pret sausumu, taču nākamgad šāds piedāvājums būs.

Nokuļ svešu labību

Vai kāds zog labību? “Pagājušajā gadā Latgales pusē izcēlās strīds par zemes lietošanas tiesībām, un zemnieks nokūla 20 hektārus lielu kaimiņa labības lauku,” stāsta Raitis Narme. “Ja šī saimniecība būtu apdrošinājusi sējumus, viņi saņemtu zaudējumu atlīdzību.” Rapsi gan vēl neviens nav zadzis.

Vienai saimniecībai apdrošināšanas atlīdzības limits par trešo personu prettiesisku rīcību, meža zvēru un putnu postījumiem ir līdz 10 000 eiro.

Cik maksā sējumu apdrošināšana? Tas atkarīgs no plānotā ražas lieluma un tirgus cenas. Piemēram, ja pavasarī ziemas rapsi apdrošina tikai pret krusu, rēķinot plānoto ražu 3,5 tonnas no hektāra, apdrošināšana maksās 15 eiro par hektāru.

Ja apdrošinās jau rudenī, tas maksās dārgāk. Graudaugu apdrošināšana ir lētāka. Pavasarī apdrošinot ziemas kviešus pret lietu, krusu, vētru, veldri, meža zvēru un putnu postījumiem, trešo personu prettiesisku rīcību un uguns risku, ja plānotā raža ir sešas tonnas no hektāra, apdrošināšana maksās 6,5 eiro par hektāru. Rudenī apdrošinot, klāt nāks arī izsalšanas risks, un apdrošināšana maksās dārgāk.

Narme rēķina, ka Latvijā patlaban ir apdrošināti apmēram 25% no visām sējumu platībām.

Zosis noēd ziemājus, brieži rapsi

Pavasarī Latviju šķērso gājputnu bari. Bieži redzam, ka simtiem zosu, ceļojot uz ziemeļiem, ir nolaidušās zaļā ziemāju laukā un kāri šķin jaunos, sulīgos dzinumus.

“Cik skaisti!” nodomās pilsētnieks, braukdams garām. “Kādas šausmas!” iesauksies zemnieks, redzot, ka zosu bari iznīcina ziemājus. Eiropas Savienība pieprasa lauksaimniecības kultūru daudzveidību, tāpēc zemnieki arvien biežāk sēj pupas un zirņus. “Zosīm arī šie sējumi patīk. Tās izrok un apēd nesen iesētās pupas un zirņus,” turpina Narme. Ziemāju sējumos barojas arī gulbji, taču tie nelido lielos baros, tāpēc postījumi ir mazāki.

Brieži ir iecienījuši ziemas rapsi. “Rapsis ir krustziežu dzimtas augs, jaunie augi izskatās kā mazi kāpostiņi. Briežiem rapsis garšo labāk nekā zāle. Un kāpēc gan sevi pavasarī nepalutināt, ja ir tāda iespēja?” briežu uzvedību skaidro apdrošinātājs. Cūkas labību un rapsi neēd, taču var izbradāt un izgulšņāt sējumus.

Rudenī mežacūku ēdienkartē ietilpst kartupeļi no tuvējiem sakņu dārziem. Diemžēl kartupeļu un dārzeņu laukus, zemeņu plantācijas, tomātu un gurķu dobes, arī ābolu un citu augļu ražu Latvijā neviena kompānija neapdrošina, jo nav pietiekami liela pieprasījuma. Agrāk varēja apdrošināt mežus, bet tagad šo pakalpojumu nepiedāvā, jo arī tam ir mazs pieprasījums.

Ar puķudobēm būs grūti

Un kā ir ar siltumnīcu apdrošināšanu? Arī AgroBroker un BTA, apdrošinot māju, var apdrošināt tai blakus esošo siltumnīcu, taču tajā augošos stādus un ražu neapdrošina. Lielo siltumnīcu kompleksu īpašnieki par apdrošināšanu nav interesējušies.

AgroBroker un BTA atšķirībā no BALTA arī fiziskām personām kopā ar mājas apdrošināšanu piedāvā pagalma un piemājas teritorijas apdrošināšanu pret trešo personu prettiesisku rīcību (zādzību un vandalismu), uguns risku un dabas stihiskiem postījumiem – krusu, vēju, vētru, arī pret plūdiem (izņemot gadījumus, kad īpašums atrodas regulāri applūstošā teritorijā).

Pagalma labiekārtojumā ietilpst žogs, dzīvžogs, apgaismes ķermeņi, soliņi, bruģis, skulptūras, bērnu rotaļu ierīces, šūpoles u. tml. Dekoratīvos stādījumus apdrošināt būs grūtāk, jo tad jāzina katra stāda cena.