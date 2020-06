Aizvadītajās brīvdienās Latvijas ūdenstilpēs dzīvības zaudējuši 11 cilvēki, savukārt piecus - sakodušas čūskas

Dienestā atzīmēja, ka bijušas arī vairākas epizodes, kad cilvēki no ūdens izglābti, pateicoties apkārtējo straujai rīcībai. Piemēram, vienā gadījumā kāds pusaudzis mēģinājis pārpeldēt upi, taču pusceļā viņš sajuties slikti un krastā ticis vien ar apkārtējo palīdzību. Citā gadījumā klātesošie palīdzējuši cienījama vecuma kungam, kurš ūdenī iekrita, apgāžoties laivai. Līdzcilvēku ašā reakcija palīdzējusi arī kādam divus gadus vecam bērnam, kurš uz mirkli bija pazudis no pieaugušo redzesloka, bet pēc tam jau atradies dīķi, no kura izvilkts, izglābjot viņa dzīvību.

Trīs gados jauni vīrieši nogādāti slimnīcā ar aizdomām par mugurkaula skriemeļu traumām, kas gūtas, lecot ūdenī uz galvas, bet viens pusaudzis savainojis kāju, lecot ūdeni ar kājām pa priekšu.

NMPD norādīja, ka daļa traumu bijušas saistītas arī ar ugunskuriem, kas dedzināti par godu Jāņu svinībām. Desmit cilvēkiem mediķu palīdzība bija nepieciešama, jo tie bija guvuši dažādas traumas, lecot pāri ugunskuriem vai tajos iekrītot. Savukārt trīs cilvēki apdegumus guva, iekurinot ugunskurus vai grilus ar degšķidrumu vai benzīnu.

Divi bērni cieta, nejauši pieskaroties karstiem grilliem, bet Jāņu dienā pieciem bērniem bija nepieciešama mediķu palīdzība, jo tie nejauši iekāpa vai iekrita karstajās oglēs, kas bija palikušas no agrāk dedzinātiem ugunskuriem.

NMPD norādīja, ka traumas gūtas arī dažādās sadzīviskā situācijās, piemēram, skaldot malku, pļaujot zāli, vai remontējot mājokli. Arī šajos negadījumos biežs faktors bijis alkohols. Vairāki cilvēki arī guvušas nopietnas elektrotraumas, piemēram, labojot rozeti vai tinot zāles pļāvēja vadu. Savukārt viens cilvēks, veicot uzkopšanas darbus, gāja bojā no strāvas trieciena.