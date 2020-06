Iznācis žurnāla "Patiesā Dzīve" jaunais numurs

Latvju nerātno dainu neķītrais valdzinājums. Vai mūsu senči, nerātni dainojot, bija seksuāli atbrīvotāki nekā mēs? Un vai tiešām dzīve bez mīlas ir kā gads bez vasaras? Un vai tiešām pastāv karmiskās attiecības? Par šīm rotaļīgi vasarīgām tēmām lasiet jaunākajā Patiesās Dzīves numurā. Tieši te uzzināsiet, ka senioru mīlas prieku vislielākaisšķērslis ir viņu pieaugušie bērni un mazbērni! Un tomēr, tomēr, kā liecina ārzemju pētījumi , 72% cilvēku vecuma grupā no 65 līdz 80 gadiem ir partneris romantiskām attiecībām.

Mīla valda pār pasauli! Jebkurā vecumā un gadsimtā! Leģendārais Sokrāts arī šai tēmai veltījis daudz prātojumu. Patiesās Dzīves leģenda – Sokrāts. Filozofs , kurš bija apveltīts ne tikai ar asu prātu, bet arī ar labu humora izjūtu.Kad viņam jautāja, vai vajag precēties, Sokrats ieteica droši to darīt.Ja gadīsies laba sieva, paziņa būs laimīgs, ja slikta –kļūs par filozofu.Abos gadījumos viņš būs ieguvējs.Sokrāts tiešām bija gudrs - kā atklājuši jaunākie pētijumi - pozitīva domāšana ir ne tikai jauki garastāvoklim, bet gluži reāli samazina kognitīvo traucējumu risku. Vēl kāda Patiesās Dzīvespriecīga ziņa - siers ir jāēd ne tikai Jāņos - medicīnas ziņas liecina – tas ir ārkārtīgi veselīgs! Un pļavā jābrien ne tikai saulgriežos – to silti iesaka zāļu sieva no Ķeguma Solvita Kūna, kuras zināšanas, ka augi ir ne tikai pieejamākie ārsti, bet arī lētākiepsihologi, sakņojas ilgā darba pieredzē. "Mums ir ieaudzināts iztapoņas sindroms, arī man. Mēs visu laiku gribam būt labi. Tas nav slikti – būt labam, bet nedrīkstam iet pret sevi," teic zāļu sieva Solvita, berot saujāmpraktiski lietojamuszelta padomus.

Šoreiz "Patiesās Dzīves" numura problēmtēma: vai pasargājot dzīvniekus, mēs pasargāsim arī sevi? Mēs mīlam dzīvniekus, tomēr joprojām darām tiem pāri. Bet vai zinājāt, ka dzīvniekiem ir tādas pašas fundamentālās nervu sistēmas kā cilvēkiem. Ka arī dzīvnieki piedzīvo sāpes, ciešanas, bailes, satraukumu, vientulību, garlaicību, mīlestību, prieku un baudu. Lasiet, domājiet, mainieties!

Bet kā ķirsis uz tortes - žurnāla goda viesis - aktieris Juris Žagars, kura ciešākā pārliecība – kamēr neiestājas tumsa un nav slēgtas telpas, teātris nenotiek. Lasītāju uzmanībai intervija ar Juri Žagaru par kādām ļoti liktenīgām acīm, teātra enerģiju un pandēmijas laikā izjusto. "Tā ir viena no šā laika briesmīgākajām blaknēm, ka daudzi cilvēki vairs nav nevienam vajadzīgi. Tajā ziņā manam darbam ir milzu jēga, es jūtos ļoti noderīgs."

