Līgo svinētāji aptaujā atklāj, cik šogad plāno iztērēt svētku mielastam

Tradicionāli uz svētku galda tiks likta cepamā gaļa un šašliks (81%), svaigi dārzeņi (79%), Jāņu siers (68%), augļi un ogas (49%). Latvijas iedzīvotāji ar katru gadu aizvien vairāk papildina svētku galdu ar veselīgām uzkodām, salīdzinoši ar pērnā gada aptauju, svaigos dārzeņus galdā cels par 19% vairāk, kā arī par 21% pieaugusi augļu un ogu popularitāte uz Līgo svētku galda.

“Domājot par baudāmajiem dzērieniem Līgo svētku laikā, vairāk nekā 70% dod priekšroku alum, kam seko 48% kvasa cienītāji. "Rimi" veikalos ir pieejami vairāk kā 250 alus veidi, īpaši plaši pārstāvēti ir vietējo brūžu darinājumi, kopumā no 22 Latvijas alus darītavām. Šogad "Rimi" pircējiem būs iespēja iegādāties vairāk nekā 20 dažādu šašliku un marinējumus no Latvijā vispazīstamākajiem zīmoliem. Ja negribas marinētu gaļu, tad veikala sortimentā ir burgerkotletes no liellopa gaļas, kas kļūst arvien populārākas pircēju vidū. Vairāk nekā puse (52%) atzina, ka iegādāsies veikalā tradicionālo Jāņu sieru ar ķimenēm. "Rimi" veikalos patērētājiem uz Jāņiem ir pieejams oriģinālais siers ar nosaukumu "Jāņu siers", kas ir iekļauts Eiropas Savienības Garantēto tradicionālo īpatnību (GTĪ) reģistrā. Šādu sieru Latvijā ražo seši piena pārstrādes uzņēmumi, kuri to gatavoto pēc senās receptūras. "Rimi" pircējiem pieejams „Valmieras piens”, „Rankas piens” un „Lazdonas piensaimnieks”,” stāsta "Rimi Latvia" kategoriju departamenta direktors Milans Blūms.

Salīdzinoši ar pērno gadu, kad divas trešdaļas aptaujāto plānoja ciemoties Līgo svētkos pie draugiem, šogad vairāk nekā puse jeb 52% aptaujātie Līgo svētkus pavadīs šaurākā lokā ar tuvākajiem ģimenes locekļiem. Ģimenes vērtības tiek godinātas arī meklējot maltīšu receptes, 50% aptaujas dalībnieku gatavos maltīti, izmantojot ģimenes tradicionālās receptes, 21% meklē iedvesmu receptēm internetā, savukārt 24% rada paši savas receptes.

"Rimi" un pētījumu aģentūras "Norstat" aptaujā 2020. gada jūnijā piedalījās 701 Latvijas iedzīvotājs vecumā no 18 līdz 74 gadiem.