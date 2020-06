Ieva Kalderauska: kredītu reklamēšanas ierobežojumos jārod kompromiss

„Mēs vēlamies, lai medijos atkal var reklamēt, piemēram, autolīzingu, hipotekāros kredītus, studiju kredītus. Tas būtu saprātīgs kompromiss – no vienas puses neveicinātu sabiedrības iedzīšanu parādu bedrē, bet no otras - palīdzētu medijiem, jo reklāmas ir mediju ienākumi, no kuriem nauda tālāk tiktu novirzīta kvalitatīva un sabiedrībai svarīga satura ražošanai,” RīgaTV 24 raidījumā „Dienas Personība ar Veltu Puriņu” par kredītu reklāmām masu medijos sacīja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) locekle Ieva Kalderauska.