Aizvadītajā diennaktī mirusī ar Covid-19 inficētā persona bijusi vecuma grupā no 70 līdz 75 gadiem un ar vairākām hroniskām saslimšanām.

Aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 1392 Covid-19 testi. Latvijā kopumā līdz šim ir veikti 126 054 izmeklējumi uz Covid-19, no kuriem pozitīvi bijuši 1097 testi jeb aptuveni 0,87% gadījumi no kopskaita. 845 personas jeb 77% no slimības ir izārstējušies, bet 28 cilvēki miruši.

Pēdējās diennakts laikā slimnīcās nav ievietoti jauni pacienti ar Covid-19. Kopā stacionāros pašlaik ārstējas septiņi pacienti, no kuriem seši ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet viens - ar smagu. No stacionāriem kopumā līdz šim izrakstīti 169 pacienti.

