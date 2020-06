Ārkārtējās situācijas laikā noformēti vairāk nekā 4000 administratīvā pārkāpuma protokoli

Laikā no 13.marta līdz 9.jūnijam, kas Latvijā bija spēkā ārkārtējā situācija, Valsts policija sadarbībā ar pašvaldības policiju ir veikusi 109 474 preventīvas pārbaudes, sākusi 1074 administratīvās lietvedības, noformējusi aptuveni 4200 administratīvā pārkāpuma protokolus, kā arī sākusi 704 resoriskās pārbaudes.

Tāpat šajā laikā ar sabiedrību veikts skaidrojošais darbs.

Neskatoties uz to, ka ārkārtējā situācija ir noslēgusies, policijas darbs neapstājas un likumsargi arī turpmāk uzraudzīs, vai sabiedrība ievēro spēka esošos ierobežojumus.

Jau ziņots, ka saskaņā ar otrdien pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem "Epidemioloģiskās drošības pasākumi un pretepidēmijas pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai" Latvijā joprojām ir spēkā dažādi ierobežojumi.

Piemēram, no šodienas līdz mēneša beigām pasākumos iekštelpās varēs pulcēties ne vairāk kā 100, bet ārtelpās - ne vairāk kā 300 cilvēku.

Par ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu paredzēts naudas sods fiziskajām personām no desmit līdz 2000 eiro, bet juridiskajām personām - no 140 līdz 5000 eiro. Savukārt par informācijas nesniegšanu par to, ka persona ir inficējusies ar infekcijas slimību, ir bijusi kontaktā ar inficētu personu vai ir bijusi infekcijas slimības perēklī var piemērot naudas sodu no 10 līdz 2000 eiro.