Jaunā Saskaņa aicina Saeimu saistībā ar protestiem pret rasismu pārdēvēt Jēkabpili par Krustpili

Latvieši arī bija dzimtcilvēki, Hercogs Jēkabs, kura vārdā ir nosaukts Jēkabpils nedeva latviešiem brīvību, bet vēl arī paverdzināja Āfrikas tautas Gambijā un Indiāņu Tobago, ir skaidras vēsturiskas ziņas, ka Hercogs Jēkabs ir tirgojies ar Āfrikas vergiem no savām kolonijām, kā arī iespējam ir līdzvainīgs pie daudzu indiāņu iznīcināšanas Tobago salā. Ņemot vērā situāciju pasaulē ar rasisma izpausmēm, kā arī to ka Saeimā skata teritoriālo reformu, kā arī Satversmē nostiprinātās kristīgās vērtības politisko partiju apvienība uzskata ka būtu lietderīgi Latvijas valstij distancēties no aristokrātiem – latviešu un citu tautu apspiedējiem un ekspluatatoriem un pārdēvēt Jēkabpili pilsētu un novadu par Krustpili.

"Jaunā Saskaņa" ir 2018. gadā ar nosaukumu "Par Alternatīvu" dibināta Latvijas politiskā partija. Viens no partijas dibinātājiem ir uzņēmējs un valūtas maiņas firmas “Marika” direktors Juris Žuravļovs, kas kopš 1999. gada izveidojis vairākas partijas. 2018. gada 22. maijā Jānis Kuzins, Anita Laizāne un Juris Žuravļovs nodibināja partiju "Par Alternatīvu" ar to pašu deklarēto mērķi ieviest sindikālisma ekonomikas modeli Latvijā. Gatavojoties 2019. gada Eiroparlamenta vēlēšanām, partijas nosaukumu 2019. gada 12. martā nomainīja uz "Jaunā Saskaņa".