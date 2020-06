Aizdegoties šķūnim ar iebūvētu pirti, Siguldas novadā šonakt bojā gājis cilvēks

Izsaukums saņemts naktī plkst.2.33, bet ugunsgrēks likvidēts plkst.4.33. Šķūnis dega 30 kvadrātmetru platībā. Notikuma vietā, veicot dzēšanas darbus, tika atrasts bojāgājušais.

Savukārt sestdien Ludzā ap plkst.19.30 dedzis kāda divstāvu namā dzīvoklis 60 kvadrātmetru platībā. No ēkas izglābti trīs cilvēki, no kuriem divi bija cietuši un tika nodoti mediķiem. Vienu no cilvēkiem pirms VUGD ierašanās izglāba iedzīvotāji. Dienesta pārstāvji pateicas iedzīvotājiem par pašaizliedzīgo rīcību.

Kopumā aizvadītajā diennaktī dienests saņēma 61 izsaukumu, no tiem 25 uz ugunsgrēkiem, 29 uz glābšanas darbiem, bet seši izsaukumi bija maldinoši.