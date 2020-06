NVA aicina darba devējus pieteikt vakances skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumam

Darba vietas varēs sākt veidot no 6.jūlija, ievērojot drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības riska novēršanai. Pasākumā tiek iesaistīti jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Darba devējiem, kuri nodarbinās skolēnus, NVA nodrošinās dotāciju skolēna mēneša darba algai un dotāciju darba vadītāja atalgojumam, apmaksās veselības pārbaudi skolēnam, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm, kā arī apdrošinās skolēnu pret nelaimes gadījumiem darba vietā.

Savukārt darba devējam būs jānodrošina līdzfinansējums darba algai, nodokļu nomaksa un kompensācija skolēnam par neizmantoto atvaļinājumu. Skolēna mēneša atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā - 430 eiro pirms nodokļu nomaksas.

NVA aicina darba devējus skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanai pieteikties tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņi plāno izveidot darba vietas skolēniem. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA tīmekļvietnē.

Pieteikuma veidlapu, pretendenta piedāvāto darba vietu sarakstu un darba pienākumu aprakstu var iesniegt elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz NVA filiāles epastu, vai iesniegt klātienē NVA filiālē.

Darba devēju pieteikumi tiks izvērtēti atbilstoši "Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas nolikuma" prasībām. Līgumi par pasākuma īstenošanu ar darba devējiem tiks noslēgti ne vēlāk kā nedēļu pirms skolēna nodarbinātības.

Šovasar NVA skolēnu nodarbinātības pasākums tiks īstenots no 1.jūlija līdz 31.augustam. Skolēnu elektronisko reģistrēšanos dalībai pasākumā plānots uzsākt 10.jūnijā, kad reģistrācija sāksies Latgales reģiona skolēniem, no 11.jūnija reģistrēties varēs Vidzemes reģiona, no 12.jūnija - Rīgas reģiona un no 13.jūnija Kurzemes un Zemgales reģiona skolēni.

Skolēnam ir jāreģistrējas tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņš vēlas strādāt. Skolēnu reģistrācija dalībai pasākumā ilgs līdz 17.augustam.

NVA atgādina, ka skolēnus nedrīkst nodarbināt darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai.

Detalizētāka informācija par pasākuma nosacījumiem pieejama NVA tīmekļvietnē.