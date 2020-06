PantherMedia / Viktor Cap

No noziedzīgi iegūto līdzekļu konfiskācijas iegūts pietiekami daudz naudas, lai no septembra celtu pedagogu algas

Sabiedrība Jauns.lv / LETA

No noziedzīgi iegūto līdzekļu konfiskācijas ir iegūts pietiekami daudz naudas, lai no septembra celtu pedagogu algas, izriet no Finanšu ministrijas pārstāves Jolantas Plūmes sacītā šovakar Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā.