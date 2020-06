Māja un zeme pieder četriem īpašniekiem: kā tikt vaļā no kopīpašuma un domājamām daļām?

Atbild Jānis Skrastiņš, zvērināts notārs, Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs:

No jautātā netop skaidrs, vai runa ir par to, ka visi četri īpašnieki vēlas “tikt vaļā” no zemes un mājas vai tikai jautātājs.

Ja runa ir par to, ka visi četri īpašnieki vēlas atbrīvoties no īpašumiem, tad viņi to var vai nu sadalīt (ja reālā sadale dabā iespējama), pārdot un naudu sadalīt, vai atmest īpašumu.

Īpašuma atmešanu piedāvā Civillikuma 1032. pants, nosakot, ka ar īpašnieka gribu viņa īpašuma tiesība uz kādu lietu izbeidzas, kad viņš lietu atmet, nenododams citam. Šādā gadījumā īpašums piekrīt valstij. Lai atmestu īpašumu, jāvēršas pie zvērināta notāra, kurš notariāla akta formā fiksēs šādu gribas izteikumu. Pēc tam jāvēršas zemesgrāmatā, lai izdarītu attiecīgu ierakstu.

Visu Latvijas notāru kontaktinformācijas pieejama zvērinātu notāru klientu portālā latvijasnotars.lv sadaļā "Meklēt notāru".

Ja “tikt vaļā” no savas daļas zemes un mājas vēlas viens no šiem četriem īpašniekiem, viņš var piedāvāt kādam no pārējiem trim savu daļu nopirkt. Viņš to var arī uzdāvināt. Ja neviens no pārējiem kopīpašniekiem, kam ir pirmpirkuma tiesības, nevēlas viņa daļu nopirkt, viņam ir tiesības to pārdot kādam citam.

Gadījumā, ja starp minētajiem četriem īpašniekiem pastāv strīds, vai citu iemeslu dēļ nav iespējama nekāda veida vienošanās, tad jebkurš no viņiem var vērsties tiesā par kopīpašuma izbeigšanu. Tad tiesa pēc tās ieskatiem lems par piemērotāko risinājumu – īpašuma pārdošanu vai sadalīšanu, ja tā iespējama.