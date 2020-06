Saslimšana ar Covid-19 konstatēta diviem VID darbiniekiem

Dienestā norādīja, ka inficēšanās ar Covid-19 notikusi ārpus VID telpām, nepildot amata pienākumus.

Abas personas šobrīd atrodas ģimenes ārsta uzraudzībā.

Par šo faktu ir informēts Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), kas veic epidemioloģisko izmeklēšanu, lai noteiktu, kuri VID darbinieki ir uzskatāmi par saslimušo personu kontaktpersonām, kurām tiks noteikti valsts normatīvajos aktos paredzētie pasākumi.

Kamēr notiek izmeklēšana, VID pēc savas iniciatīvas un izpratnes, kas var atšķirties no kompetento iestāžu viedokļa, ir apzinājis visas personas, kas bijušas kontaktā ar saslimušajiem darbiniekiem. Visiem šiem darbiniekiem līdz SPKC slēdzienam ir dots rīkojums turpināt darbu attālināti no mājām, kā arī gadījumā, ja tuvāko 14 dienu laikā parādās Covid-19 simptomi, informēt par to savu ģimenes ārstu un veikt Covid-19 testu.

"Visā ārkārtējās situācijas laikā ēkā tika veikti pastiprināti higiēnas pasākumi un šobrīd papildus gan inficēto personu, gan arī kontaktpersonu darbavietās veikti dezinfekcijas pasākumi," skaidroja VID.

Par notikušo informēta Finanšu ministrija, kā arī atbildīgās valsts iestādes.

Jau ziņots, ka aizvadītā diennaktī inficēšanās gadījumi ar Covid-19 konstatēti Rīgā, Jūrmalā, Kocēnu novadā un Bauskas novadā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Pagājušajā diennaktī, veicot kopumā 1561 Covid-19 testu, atklāti astoņi inficēšanās gadījumi.

Līdz šim Latvijā veikti 112 965 izmeklējumi, saslimušas 1079 personas, bet uz 2.jūniju bija izveseļojušies kopumā 760 iedzīvotāji, kas ir par 15 vairāk nekā ziņots līdz tam. Aizvadītās diennakts laikā visvairāk atveseļojušos cilvēku reģistrēts Rīgā - desmit.

Kopumā Latvijā līdz šim miruši 24 Covid-19 pacienti.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā nav stacionētu pacientu ar Covid-19. Kopumā stacionāros ārstējas 11 pacienti, no kuriem astoņi pacienti ir ar vidēji smagu, bet trīs pacienti ar smagu slimības gaitu. Līdz šim no stacionāra izrakstīti 162 pacienti.