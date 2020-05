Steidzama atgriešanās Latvijā nepieciešama 101 valstspiederīgajam

No šī 101 valstspiederīgā 49 atrodas Āzijā, Āfrikā, Austrālijā, 40 - Ziemeļamerikā, bet 12 - Dienvidamerikā. ĀM rīcībā esošā informācija liecina, ka 138 Latvijas valstspiederīgie paliks kādā no Eiropas valstīm, 248 - Āzijā, Āfrikā vai Austrālijā, 108 - Ziemeļamerikā, bet Dienvidamerikā paliks 21 Latvijas valstspiederīgais.

Savukārt 103 valstspiederīgie jau ir iegādājušies biļetes un ir atceļā uz Latviju, no tiem 16 ir no Eiropas, 33 no Āzijas, Āfrikas, Austrālijas, savukārt 32 ir ceļā no Ziemeļamerikas, bet 22 - no Dienvidamerikas.

Kalniņa-Lukaševica pavēstīja, ka līdz ar Latvijas nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" un prāmju reisu faktisku atjaunošanu un pakāpenisko komerclidojumu atjaunošanos no trešajām valstīm uz Eiropu Latvijas valstspiederīgajiem faktiski ir brīva iespēja ieceļot un izceļot no Latvijas Eiropas Savienībā.

Tādēļ ĀM šobrīd koncentrējas uz konsulārās palīdzības sniegšanu personām, kam tā nepieciešama ārpus ES, Eiropas Ekonomiskās zonas un Lielbritānijas, pavēstīja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Kā ziņots, Covid-19 pandēmijas dēļ Latvijā no marta vidus līdz 9.jūnijam izsludināta ārkārtējā situācija, bet visā pasaulē infekcijas izplatības risku dēļ ir būtiski ierobežota ceļošana un daudzviet arī slēgtas robežas.