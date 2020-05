Mantoju prāvu summu: kā ieskaitīt naudu "Latvijas Pasta" kontā

"Latvijas Pasta" maksājumu konts nav tas pats, kas bankas norēķinu konts. Piemēram, pastā varat noguldīt naudu tikai eiro, bet ne citās valūtās, arī depozīta procentus jums nemaksās, bet citādi pasta kontā naudu glabāt var bez problēmām.

Vineta Danielsone, "Latvijas Pasta" sabiedrisko attiecību projektu vadītāja, skaidro:

“Pasta norēķinu sistēmas (PNS) maksājumu kontu "Latvijas Pastā" bez maksas var atvērt jebkurā no vairāk nekā 370 pilna spektra pasta nodaļām visā valstī. Tas sniedz iespēju saņemt algu, pensiju, pabalstus un citus maksājumus, veikt pārskaitījumus uz juridisku un privātpersonu kontiem pasta nodaļās, kā arī kredītiestādēs Latvijā un ārvalstīs, iemaksāt un izņemt no sava konta skaidru naudu, apmaksāt rēķinus par īres, komunālajiem un citiem pakalpojumiem.

"Latvijas Pasts" nesniedz naudas noguldījumu pakalpojumus, bet ir iespējams papildināt savu maksājumu kontu, iemaksājot tajā skaidru naudu: šāda pakalpojuma maksa veido 1% no ieskaitāmās summas, minimālā summa ir viens eiro. Pakalpojuma maksa par skaidras naudas izmaksu no PNS konta ir 0,1% no izmaksājamās summas, minimālā summa – 0,95 eiro.

Klientu ērtībām aicinām izmantot arī īsziņu pakalpojumu, kas dod iespēju uzzināt informāciju par ienākošajiem un izejošajiem darījumiem kontā, saņemot īsziņu savā mobilajā telefonā. Pieteikties pakalpojumam bez maksas var ikvienā pasta nodaļā, aizpildot pieteikumu: pirmās divas īsziņas mēnesī klientam tiek nosūtītas bez maksas, katra nākamā īsziņa maksās deviņus centus.”

Tātad, ja Janīnas kundze pasta kontā vēlēsies ieskaitīt 4000 eiro, viņai par to būs jāsamaksā 40 eiro. Vēlāk par skaidras naudas izmaksu iekasēs 0,1% no izņemamās summas, bet ne mazāk kā 95 centus.