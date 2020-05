Arī Līgatnes novadā reģistrēts Covid-19

Diennakts laikā viens Covid-19 pacients reģistrēts Valmierā, kur patlaban zināms par kopumā 23 sasirgušajiem, kamēr Rīgā inficēto kopskaits sasniedzis 526. Tikmēr Siguldas novadā kopumā reģistrēti 13 Covid-19 pacienti, bet Priekuļu novadā - 10.

Saslimšana ar Covid-19 tagad ir reģistrēta jau 75 pašvaldībās, proti, Aizkraukles, Aizputes, Amatas, Alojas, Alūksnes, Alsungas, Ādažu, Babītes, Baldones, Bauskas, Beverīnas, Burtnieku, Carnikavas, Cēsu, Dagdas, Daugavpils, Dobeles, Durbes, Engures, Garkalnes, Grobiņas, Iecavas, Ikšķiles Jelgavas, Kārsavas, Kocēnu, Kokneses, Krustpils, Kuldīgas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Līgatnes, Mazsalacas, Mālpils, Mārupes, Mērsraga, Neretas, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Pārgaujas, Preiļu, Priekules, Priekuļu, Raunas, Rēzeknes, Riebiņu, Ropažu, Rūjienas, Salacgrīvas, Salaspils, Saldus, Saulkrastu, Sējas, Siguldas, Skrīveru, Skrundas, Smiltenes, Stopiņu, Talsu, Tukuma, Valkas, Vecumnieku un Ventspils novados, kā arī lielajās pilsētās - Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, Valmierā un Ventspilī.

SPKC pārstāve Ilze Arāja skaidro, ka pēc pacienta datu aktualizēšanas, aizvadītajā diennaktī ir mainījusies kāda sasirgušā faktiskā dzīvesvieta, tādējādi joprojām kopumā Covid-19 konstatēts 970 iedzīvotājiem, lai gan SPKC apkopotajos pēdējos datos par pagājušo diennakti parādās kopumā deviņi, nevis astoņi gadījumi.

Visvairāk jeb četri sasirgušie pēdējās diennakts laikā reģistrēti vecuma grupā virs 70 gadiem, kamēr vecuma grupās no 20 līdz 29 gadiem un no 50 līdz 59 gadiem katrā konstatēts pa vienam jaunatklātam Covid-19 pacientam. Divi atlikušie inficētie ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem.

Vislielākā saslimstība ar Covid-19 patlaban konstatēta Kocēnu novadā, kur tā mērāma 154,3 gadījumos uz 100 000, kam seko Priekuļu novads ar 131,5 sasirgušajiem uz 100 000 iedzīvotāju. Tikmēr trešā visaugstākā Covid-19 saslimstība konstatēta Stopiņu novadā, kur ir 119,9 Covid-19 pacienti uz 100 000 iedzīvotāju.

Tikmēr Rīgā Covid-19 saslimstība mērāma 83,1 gadījumā uz 100 000 iedzīvotāju, bet valstī kopumā - 50,5 saslimušajos uz 100 000 iedzīvotāju.

Jau ziņots, aizvadītajā diennaktī Latvijā ir atklāti astoņi jauni Covid-19 saslimšanas gadījumi.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 2156 Covid-19 testi. Latvijā kopumā līdz šim ir veikti 85 431 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem pozitīvi bijuši 970 testi jeb aptuveni 1,1% gadījumu no kopskaita.

Pēdējās diennakts laikā slimnīcās ievietoti pieci jauni pacienti ar Covid-19, bet līdzīgs skaits arī izrakstīti. Līdz ar to kopā stacionāros pašlaik ārstējas 28 pacienti, no kuriem 25 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet trīs - ar smagu. No stacionāriem kopumā līdz šim izrakstīti 123 pacienti.

Pēc SPKC uz 14.maiju apkopotajiem datiem, no Covid-19 Latvijā līdz šim izveseļojušies 662 pacienti jeb aptuveni 68% no fiksētajiem saslimušajiem.

Latvijā līdz šim mirušas 19 ar Covid-19 saslimušas personas jeb aptuveni 2% no atklātajiem inficētajiem.