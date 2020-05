Partija atgādina, ka Ģenerālprokuratūra ir izvirzījusi politiķim apsūdzības, kas norāda uz personisku ieinteresētību nākamā ģenerālprokurora izvēlē, kā arī šaubas par neitralitāti un objektivitāti.

Ēriks Pucens, “KPV LV” Saeimas frakcijas vadītāja vietnieks: “Mūsuprāt, nav ētiski pareizi, ka Tieslietu padomes ģenerālprokurora kandidātu vērtēšanas komisijā ir persona, kas, pirmkārt, ir politiska, otrkārt, neviena tiesībsargājošā iestāde nav atcēlusi celtās apsūdzības pret viņu. Līdz ar to atrašanās komisijā, kas ieceļ vienu no galvenajiem tiesiskuma sagrātājiem valstī, ir ne tikai neētiski, bet pat apdraudējums tiesiskumam, sabiedrībai un demokrātijas vērtībām.”

Pucens norāda, ka “KPV LV” Saeimas frakcija neatkāpsies no šī jautājuma aktualizēšanas un plašām diskusijām sabiedrībā, jo Juris Jurašs pārstāv partiju, kas vienmēr ir sevi pasniegusi kā “bezkompromisa tiesiskuma” principu ievērotājus, bet šī ir viena no tām reizēm, kad šie principi tiek pārkāpti no pašu puses.

Jāmin, ka arī nozares eksperti, piemēram, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) ir norādījis uz ētiska rakstura potenciālām neatbilstībām un aicinājis Jurašu no pretendentu vērtēšanas atturēties.