Latvijā šodien atzīmē Eiropas dienu

Vēl līdz šodienas plkst.21 ikviens var pārbaudīt savas zināšanas par Eiropu un Latviju Eiropas eksāmenā, tiešsaistē aizpildot testu. Eiropas eksāmena mērķis ir veicināt ikviena Latvijas iedzīvotāja zināšanas par ES un tās prioritātēm. Eksāmens, kas pieejams tīmekļvietnē "esmaja.lv" tiek piedāvāts skolām trīs klašu grupās: 5.līdz 6.klase, 7. līdz 9.klase un 10. līdz.12. klase. Savukārt pieaugušie var atbildēt uz testa jautājumiem trīs grūtības pakāpēs.

No plkst.13 līdz 15 televīzijas kanāla "Rīga TV24" būs skatāma Eiropas dienai veltīta pārraide. Raidījuma viesi klātienē un tiešsaistē dalīsies ar stāstiem par dzīvi Latvijā un Eiropā, diskutēs par to, kur slēpjas ES spēks un runās par citām ar Eiropu saistītām tēmām. Pasākumu bagātinās Latvijā pazīstami mūziķi.

Savukārt tīmekļvietnē "esmaja.lv" skatāma virtuālā izstāde "Eiropa un eiropieši 1950.-2020. Šūmana deklarācijas 70.gadadiena".

Par godu Francijas ārlietu ministra Roberta Šūmana deklarācijas 70.gadadienai, ES vēstures arhīvs "Eiropas Universitātes institūts" Florencē ir sagatavojis izstādi par Eiropu un eiropiešiem no 1950.gada līdz mūsdienām. Virtuālajā izstādē varēs apskatīt galvenos pagrieziena punktus ES veidošanas procesā.

Svinot Eiropas dienu, līdz svētdienas plkst.21 tiešsaistē būs iespējams noskatīties četras starptautiskos festivālos atzītas "Radošā Eiropa Media" atbalstītas filmas no piecām Eiropas valstīm - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Slovēnijas un Horvātijas.

Programmā "Spēcīgi stāsti no mazām valstīm" iekļauta 2018.gada režisoru Kristīnes Briedes un Audrjus Stoņa filma "Laika tilti", kas ir trīs Baltijas valstu kopražojums. Tāpat piecās valstīs varēs noskatīties igauņu režisora Vallo Tomla 2016.gada psiholoģisko drāmu "Lomu spēles", kā arī horvātu režisora Dalibora Mataniča 2015.gada filmu "Saule augstu debesīs". Programmā iekļauta arī slovēņu režisora Damjana Kozoles 2016.gada filma "Nakts dzīve". Filmām var piekļūt, sekojot saitei "mediadesklatvia.eu/specigi-stasti-no-mazam-valstim".

Savukārt no plkst.15 noritēs Eiropas mūzikas diena. Eiropas Komisijas pārstāvniecība un Eiropas Parlamenta birojs Francijā sadarbībā ar "Europavox" organizē tiešsaistes mūzikas festivālu, kas sāksies plkst.15 un ilgs 12 stundas. Mākslinieki no katras dalībvalsts uzstāsies no savām mājām, pirms tam sniedzot īsu interviju un iepazīstinot ar sevi.

Par godu Eiropas dienai Eiropas Komisijas pārstāvniecība Itālijā radījusi projektu, kur Eiropas mūziķi un koristi apvienojušies skaņdarbā "Oda priekam", lai visiem Eiropas pilsoņiem nosūtītu savus sveicienus un cerības vēsti. Video dažādās Eiropas valstīs translēs gan televīzijas kanālos, gan sociālajos medijos.

Lai atzīmētu Eiropas dienu un Šūmaņa deklarācijas 70.gadadienu, Eiropas Parlaments rīko atvērto durvju dienu "paliec mājās", lai virtuāli atvērtu durvis visiem interesentiem, piedāvājot plašu programmu vairākos EP plašsaziņas līdzekļu kanālos.

Šogad galvenā uzmanība tiek pievērsta ES pilsoņiem, īpaši tiem, kas tieši palīdz krīzes situācijā, kā arī pilsoņu informēšanai par ES solidaritāti un debatēm par to, reaģējot uz jaunā koronavīrusa Covid-19 pandēmiju. Aicinām arī apmeklēt tiešsaistes izstādi "Šūmaņa deklarācijas 70.gadadiena. 1950.gada 9.maijs", kas atspoguļo deklarācijas vēsturi un tā ir pieejama visās 24 ES valodās.

"Vitamīns ES" ir materiālu kopa, kas ik gadu tiek papildināta un atjaunota. Tā ļauj daudzveidīgi un saistošā veidā izzināt Eiropu, kā arī palīdz pasniedzējiem bagātināt dažādu mācību priekšmetu stundu saturu visu gadu. Materiāli pieejami elektroniski, sekojot saitei "www.esmaja.lv/lv/vitamins-es".

Savukārt "Eiropa A-Z" ir vietne internetā, kurā atrodami noderīgi resursi par ES. Tajā var atrast, piemēram, metodiskos ieteikumus pedagogiem kultūras norišu iekļaušanai mācību saturā un diskusijas par Eiropu veicināšanai, izglītojošas un informatīvas prezentācijas, kā arī saites uz citām vietnēm, kur pieejami informatīvi materiāli par ES. Vietne tiek pastāvīgi papildināta ar jauniem resursiem un materiāliem.

Tos var atrast, sekojot saitei "esmaja.lv/lv/projekti/noderigi-resursi-par-es/noderigi-resursi".

1950.gada 9.maijā - piecus gadus pēc Otrā pasaules kara beigām - Šūmanam radās plāns apvienot Eiropas valstu ogļu un tērauda nozares, lai tā novērstu vēl viena kara iespēju. Šī ideja īstenojās realitātē un kļuva par ES sākumpunktu, tāpēc 9.maiju visā ES atzīmē kā Eiropas dienu.

Eiropas dienas pasākumus Latvijā rīko Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Latvijā, Valsts kanceleju, Ārlietu ministriju, Saeimu un citām valsts un pašvaldību institūcijām, uzņēmumiem, izglītības iestādēm, ES institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.